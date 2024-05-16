هل انتهى عصر الذهب؟ انخفاض تاريخي في أسعاره بالمملكة العربية السعودية يُثير قلق المستثمرين!

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رياض - احمد صلاح - انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم بعد ارتفاعها أمس

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم انخفاضًا طفيفًا بعد ارتفاعها أمس، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

وبلغ سعر عيار 24 من الذهب اليوم في السعودية 282.74 ريال سعودي، أي ما يعادل 75.38 دولارًا.

كما سجل سعر عيار 21 من الذهب اليوم في السعودية 247.40 ريال سعودي، أي ما يعادل 65.96 دولارًا.

ووصل سعر عيار 18 من الذهب اليوم في المملكة 212.06 ريال سعودي، أي ما يعادل 65.54 دولارًا.

وعلى الصعيد العالمي،

ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم، حيث وصلت سعر أوقية الذهب في السوق العالمي إلى 2344 دولارًا، أي ما يعادل 8793 ريال سعودي.

يُذكر أن أسعار الذهب تخضع لتغيرات مستمرة على مدار اليوم، وذلك تبعًا لتغيرات العوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالميًا، مثل:

العرض والطلب على الذهب:

كلما زاد الطلب على الذهب، ارتفع سعره، والعكس صحيح.

الاضطرابات السياسية والاقتصادية:

تؤدي الأحداث السياسية والاقتصادية المضطربة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

أسعار الفائدة:

تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة حيازة الذهب، فكلما ارتفعت أسعار الفائدة، انخفض الطلب على الذهب، مما قد يؤدي إلى انخفاض سعره.

التضخم:

يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض القيمة الحقيقية للنقود، مما قد يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب كوسيلة لحفظ ثرواتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

لذلك، ينصح الراغبين في شراء الذهب بمتابعة أسعاره بشكل دوري قبل اتخاذ قرار الشراء.