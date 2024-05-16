انت الأن تتابع خبر الملك سلمان يفاجئ السعوديين والعالم الإسلامي ويصدر قرارا عاجلا بهذا الخصوص! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية في مدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وخلال الجلسة، رحّب الملك سلمان بضيوف الرحمن الذين يأتون من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج 1445هـ.

وأكد الملك سلمان على أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في بيت الله الحرام ومسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك لضمان راحة وسلامة الحجاج خلال رحلتهم الروحية.

وأشار الملك سلمان إلى أن خدمة الحجاج تعتبر من أولويات الدولة وأكبر اهتماماتها، وأن جميع الجهات المعنية تعمل على تنفيذ خطط الحج بكل دقة وكفاءة.

من جانبه، أكد مجلس الوزراء على ضرورة تطبيق خطط الحج التي تم الإعداد لها لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في جميع منافذ المملكة، خاصة في المدينة المنورة ومكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة.

وختامًا، دعا مجلس الوزراء الله تعالى أن يوفق جميع القائمين على خطط الحج في هذه المهمة الجليلة، وأن يجعلها حجة مباركة مقبولة.