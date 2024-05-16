انت الأن تتابع خبر مكرمة ملكية تُغدق على ملايين الأسر! حقيقة صرفها قبل عيد الأضحى تُكشف أخيرًا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نفىت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شائعات صرف المكرمة الملكية قبل عيد الأضحى المبارك.
- وأوضحت الوزارة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن صرف المكرمة الملكية تم في شهر رمضان المبارك الماضي لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- وأكدت الوزارة على حرصها على تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين بشكل منتظم ووفق آليات واضحة ومعلنة.
الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية:
تُقدم المكرمة الملكية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين ينطبق عليهم الشروط الآتية:
- الأسر ذات الدخل المحدود.
- الأفراد ذوي الإعاقة.
- الأيتام.
- الأرامل.
- المطلقات.
- المسنين.
- أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يُمكنهم العمل.
- للحصول على المزيد من المعلومات حول شروط استحقاق المكرمة الملكية وآليات صرفها، يمكنكم الوصول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط التالي: https://www.hrsd.gov.sa/
ملاحظة:
- تم إعادة صياغة المقال بطريقة مختصرة وواضحة.
- تم استخدام عناوين فرعية لتحسين قابلية القراءة.
- تم التأكيد على المعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تم إضافة رابط إلكتروني لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المزيد من المعلومات.