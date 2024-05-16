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مكرمة ملكية تُغدق على ملايين الأسر! حقيقة صرفها قبل عيد الأضحى تُكشف أخيرًا

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رياض - احمد صلاح - نفىت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شائعات صرف المكرمة الملكية قبل عيد الأضحى المبارك.

  • وأوضحت الوزارة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن صرف المكرمة الملكية تم في شهر رمضان المبارك الماضي لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي.
  • وأكدت الوزارة على حرصها على تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين بشكل منتظم ووفق آليات واضحة ومعلنة.

الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية:

تُقدم المكرمة الملكية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين ينطبق عليهم الشروط الآتية:

  • الأسر ذات الدخل المحدود.
  • الأفراد ذوي الإعاقة.
  • الأيتام.
  • الأرامل.
  • المطلقات.
  • المسنين.
  • أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يُمكنهم العمل.
  • للحصول على المزيد من المعلومات حول شروط استحقاق المكرمة الملكية وآليات صرفها، يمكنكم الوصول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط التالي: https://www.hrsd.gov.sa/

ملاحظة:

  • تم إعادة صياغة المقال بطريقة مختصرة وواضحة.
  • تم استخدام عناوين فرعية لتحسين قابلية القراءة.
  • تم التأكيد على المعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • تم إضافة رابط إلكتروني لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المزيد من المعلومات.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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