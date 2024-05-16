انت الأن تتابع خبر مكرمة ملكية تُغدق على ملايين الأسر! حقيقة صرفها قبل عيد الأضحى تُكشف أخيرًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفىت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شائعات صرف المكرمة الملكية قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن صرف المكرمة الملكية تم في شهر رمضان المبارك الماضي لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأكدت الوزارة على حرصها على تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين بشكل منتظم ووفق آليات واضحة ومعلنة.

الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية:

تُقدم المكرمة الملكية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين ينطبق عليهم الشروط الآتية:

الأسر ذات الدخل المحدود.

الأفراد ذوي الإعاقة.

الأيتام.

الأرامل.

المطلقات.

المسنين.

أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يُمكنهم العمل.

للحصول على المزيد من المعلومات حول شروط استحقاق المكرمة الملكية وآليات صرفها، يمكنكم الوصول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط التالي: https://www.hrsd.gov.sa/

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