الارشيف / أخبار السعودية

فرصة العمر! 100 ألف دولار في جيبك فقط بتوقعك الفائز في نزال حلبة النار...تفاصيل قد تعير حياتك للأبد!

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر فرصة العمر! 100 ألف دولار في جيبك فقط بتوقعك الفائز في نزال حلبة النار...تفاصيل قد تعير حياتك للأبد! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انطلق التسجيل في مسابقة تركي آل الشيخ لتوقع الفائز في نزال حلبة النار "RingofFire"

  • جوائز قيمة تنتظرك، أبرزها 100 ألف دولار للفائز الأول!

هل أنت من عشاق الملاكمة؟ هل تتوقع من سيفوز في نزال حلبة النار؟

  • شارك الآن في مسابقة تركي آل الشيخ واحصل على فرصة الفوز بجوائز مذهلة!

خطوات المشاركة سهلة وبسيطة:

  • قم بزيارة الموقع الرسمي للمسابقة: https://www.nature.com/articles/458397f
  • سجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.
  • اختر اسم الملاكم الذي تتوقع فوزه.
  • حدد الجولة التي تتوقع أن يُحسم فيها النزال.
  • أدخل بياناتك الشخصية.
  • وافق على الشروط والأحكام.
  • اضغط على زر "المشاركة".
  • لا تفوّت هذه الفرصة الذهبية!

سارع بالتسجيل الآن!

  • #مسابقة_تركي_آل_الشيخ #نزال_حلبة_النار #RingofFire #جوائز_قيّمة #100_ألف_دولار
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا