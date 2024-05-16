انت الأن تتابع خبر فرصة العمر! 100 ألف دولار في جيبك فقط بتوقعك الفائز في نزال حلبة النار...تفاصيل قد تعير حياتك للأبد! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلق التسجيل في مسابقة تركي آل الشيخ لتوقع الفائز في نزال حلبة النار "RingofFire"

جوائز قيمة تنتظرك، أبرزها 100 ألف دولار للفائز الأول!

هل أنت من عشاق الملاكمة؟ هل تتوقع من سيفوز في نزال حلبة النار؟

شارك الآن في مسابقة تركي آل الشيخ واحصل على فرصة الفوز بجوائز مذهلة!

خطوات المشاركة سهلة وبسيطة:

قم بزيارة الموقع الرسمي للمسابقة: https://www.nature.com/articles/458397f

سجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.

اختر اسم الملاكم الذي تتوقع فوزه.

حدد الجولة التي تتوقع أن يُحسم فيها النزال.

أدخل بياناتك الشخصية.

وافق على الشروط والأحكام.

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