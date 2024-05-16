انت الأن تتابع خبر فرصة العمر! 100 ألف دولار في جيبك فقط بتوقعك الفائز في نزال حلبة النار...تفاصيل قد تعير حياتك للأبد! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انطلق التسجيل في مسابقة تركي آل الشيخ لتوقع الفائز في نزال حلبة النار "RingofFire"
- جوائز قيمة تنتظرك، أبرزها 100 ألف دولار للفائز الأول!
هل أنت من عشاق الملاكمة؟ هل تتوقع من سيفوز في نزال حلبة النار؟
- شارك الآن في مسابقة تركي آل الشيخ واحصل على فرصة الفوز بجوائز مذهلة!
خطوات المشاركة سهلة وبسيطة:
- قم بزيارة الموقع الرسمي للمسابقة: https://www.nature.com/articles/458397f
- سجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.
- اختر اسم الملاكم الذي تتوقع فوزه.
- حدد الجولة التي تتوقع أن يُحسم فيها النزال.
- أدخل بياناتك الشخصية.
- وافق على الشروط والأحكام.
- اضغط على زر "المشاركة".
- لا تفوّت هذه الفرصة الذهبية!
سارع بالتسجيل الآن!
- #مسابقة_تركي_آل_الشيخ #نزال_حلبة_النار #RingofFire #جوائز_قيّمة #100_ألف_دولار