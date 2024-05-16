انت الأن تتابع خبر عروض خيالية من اسواق رامز السعودية.. تخفضيات تصل الى 55% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتيح أسواق رامز في السعودية فرصة رائعة للمتسوقين لتوفير المال دون التنازل عن الجودة. مع الخصومات التي تصل حتى 60%، يمكن للمستهلكين تحصيل جميع مقاضيهم الأساسية بأسعار مخفضة تستمر من 10 إلى 22 مايو 2024.

أبرز العروض المقدمة من أسواق رامز

خصومات كبيرة على المنتجات الغذائية

نور زيت دوار الشمس 2*1.5 لتر + 500 مل بسعر 28.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

بيض طازج 30 حبة بسعر 8.95 ريال بدلاً من 12.75 ريال.

مياه إيفال وأوسكا وبيرين بخصومات متفاوتة تصل إلى 50%.

عروض مميزة على المشروبات والحليب

نادك عصير متنوع 1.3 لتر بسعر 7.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

بربيكان شراب شعير متنوع ولونا حليب سائل مركز كامل الدسم بأسعار مخفضة توفر للمشترين ما يصل إلى 35%.

كيفية الاستفادة من هذه العروض

تخطيط مسبق للشراء لضمان توفر المنتجات.

مقارنة الأسعار بين المنتجات المخفضة والمنتجات غير المخفضة لضمان الحصول على أفضل الصفقات.

ما هي فترة صلاحية هذه العروض؟