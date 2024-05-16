انت الأن تتابع خبر عفو ضريبي" شامل على توزيع التركة! هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تُصدر قرارًا تاريخيًا يُذهل السعوديين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توضيحات هامة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن توزيع التركة وضريبة التصرفات العقارية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، عن بعض التوضيحات الهامة فيما يتعلق بتوزيع التركة وضريبة التصرفات العقارية، وذلك ردًا على تساؤلات واستفسارات العديد من المواطنين.

أبرز النقاط التي تم توضيحها:

استثناء توزيع التركة من ضريبة التصرفات العقارية: يتم استثناء توزيع التركة من ضريبة التصرفات العقارية في حالة واحدة فقط، وهي تقسيم التركة بين الورثة.

شروط الاستثناء: