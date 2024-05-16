انت الأن تتابع خبر مؤامرة ضد غياردو؟!" العنقري يُفجر مفاجأة مدوية ويكشف سر فشل الاتحاد! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مؤامرة ضد غياردو؟!" العنقري يُفجر مفاجأة مدوية ويكشف سر فشل الاتحاد!

لماذا يُلقى الجميع باللوم على غياردو؟