انت الأن تتابع خبر مؤامرة ضد غياردو؟!" العنقري يُفجر مفاجأة مدوية ويكشف سر فشل الاتحاد! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مؤامرة ضد غياردو؟!" العنقري يُفجر مفاجأة مدوية ويكشف سر فشل الاتحاد!
لماذا يُلقى الجميع باللوم على غياردو؟
- أثار أحد متابعي برنامج أكشن مع وليد تساؤلاً حول تحميل مدرب الاتحاد، نونو غياردو، مسؤولية فشل الفريق، بينما لا يتحمل أي مسؤولية عن إصابات اللاعبين أو اختيار العناصر.
- وعلق الناقد الرياضي إبراهيم العنقري على ذلك، مؤكدًا أن مشكلة العناصر تعود إلى مدرب الفريق السابق، نونو سانتو، الذي اختارهم بناءً على أسلوب اللعب الذي يعتمد على استقبال اللعب والتحولات.
- وأوضح العنقري أن هذا الأسلوب يختلف تمامًا عن أسلوب غياردو، الذي يعتمد على بناء اللعب والضغط العالي، مما يتطلب وجود عناصر مختلفة.
- وأشار العنقري إلى أنه من المعتاد في جميع الفرق القوية في أوروبا عدم مطالبة المدرب الجديد بتحقيق البطولة في أول موسم له، مستشهدًا بـ بيب غوارديولا، الذي لم يحقق أي شيء مع مانشستر سيتي في أول موسم له، وكذلك يورغن كلوب، الذي لم يحقق أي إنجاز مع ليفربول لمدة 3 مواسم.
- واختتم العنقري حديثه مؤكدًا على ضرورة اختيار المدرب بناءً على خبرته وسيرته الذاتية، ثم جلب اللاعبين الذين يتناسبون مع أسلوبه.