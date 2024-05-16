انت الأن تتابع خبر شركة نسما للأمن تعلن عن وظائف شاغرة لجميع السعوديين ،، وبرواتب مغرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة نسما للأمن، واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأمن والحماية، عن توفر وظيفة إدارية في مجال السكرتارية براتب مغري في المنطقة الشرقية. هذه الفرصة تُعد فرصة مثالية لمن يبحثون عن تحديات جديدة في بيئة عمل محفزة.

شروط التقديم على الوظيفة في شركة نسما للأمن

الجنسية:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

المؤهل العلمي:

الحصول على مؤهل جامعي ضروري للتقديم.

الخبرة:

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال السكرتارية أو مجالات ذات صلة.

مهارات اللغة:

إجادة اللغة الإنجليزية تُعد متطلباً أساسياً.

كيفية التقديم للوظيفة

تاريخ بدء التقديم:

يمكن البدء بإرسال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد 1445/11/04هـ الموافق 2024/05/12م.

طريقة التقديم:

يجب على المتقدمات إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني، مع ضرورة ذكر مسمى الوظيفة والمدينة في عنوان البريد الإلكتروني.

وظيفة السكرتارية في شركة نسما