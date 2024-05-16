انت الأن تتابع خبر وزارة الحج تعلن عن وظائف موسمية شاغرة لجميع العاطلين عن العمل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلن وزارة الحج والعمرة عن توفر فرص وظيفية موسمية لخدمة الحجاج في موسم حج 1445. هذه الفرص تشمل مجموعة واسعة من التخصصات ومتاحة للمواطنين السعوديين من الرجال والنساء، مما يوفر فرصة ممتازة للمساهمة في إحدى أكبر وأهم المناسبات الدينية في المملكة.

الوظائف المتاحة في وزارة الحج لخدمة الحجاج

تقدم وزارة الحج والعمرة مجموعة متنوعة من الوظائف الموسمية التي تغطي مختلف المجالات والتخصصات، منها:

مجال الإعاشة

السائقين

مجال الثقافة

إرشاد الحافلات

خدمة العملاء

صناعة المحتوى

مجال الكهرباء

الحراسات الأمنية

الصحة

الدراسات والبحوث

المياه

النقل والتفويج

المحاسبة

التصوير الفوتوغرافي والمونتاج

الدعم الفني وتقنية المعلومات

المستودعات

التصميم

إدارة المكاتب والسكرتارية

الأعمال الإنشائية

طريقة التقديم