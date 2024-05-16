انت الأن تتابع خبر الارصاد الاماراتية تحذر من موجة أمطار جديدة مصحوبة ببرق ورعد على هذه المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل التغيرات الجوية المتسارعة، يقوم المركز الوطني للأرصاد في الإمارات بدور حيوي في تزويد المواطنين والمقيمين بالمعلومات اللازمة والتحذيرات حول الحالات الجوية المستجدة. تأتي أهمية هذا الدور في ضمان السلامة العامة وتمكين الأفراد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الطقس المتقلب.

التوقعات الجوية الأخيرة من المركز الوطني للأرصاد

تكون السحب الركامية:

من المتوقع استمرار تكون السحب الركامية القوية على المناطق الساحلية والداخلية، والتي قد تؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد.

امتداد الحالة الجوية:

تبدأ الحالة الجوية من المناطق الغربية ومن المتوقع أن تتقدم تدريجيًا باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية.

احتمالية سقوط البرد:

هناك احتمال لسقوط البرد في بعض المناطق، مما يستوجب توخي الحذر خاصة في المناطق المعرضة لذلك.

إرشادات المركز الوطني للأرصاد

القيادة بحذر:

يُنصح بالقيادة بحذر خلال الأمطار والعواصف الرعدية والابتعاد عن مناطق جريان السيول والأودية.

تجنب مناطق تجمع المياه:

يجب على السكان تجنب المناطق التي يمكن أن تشهد تجمعات كبيرة للمياه أو تشكل السيول.

متابعة التحديثات:

يُشدد المركز على ضرورة متابعة التحديثات والتنبيهات الجوية المستمرة لأخذ الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب.

يلعب المركز الوطني للأرصاد بالإمارات