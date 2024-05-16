انت الأن تتابع خبر هام وعاجل .. يزيد من عدد أيام العطلة الصيفية .. أمر وزاري يحمل بشرى سارة للطلاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإصدار قرار رسمي وزاري يحمل بشرى سارة لجميع الطلاب، ليبدأ العمل به بشكل رسمي في شهر مايو 2024، حيث يطبق على طلاب المنطقة بجميع محافظاتها مما يزيد من عدد أيام العطلة الصيفية، و التي من الممكن أن تبدأ يوم 10 من يونيو القادم، وفقًا للتقويم الدراسي الذي تم إصداره من قبل وزارة التعليم مع بداية العام الدراسي الحالي، ولكن بعد الأمر الوزاري الرسمي فقد يتم تغيير الموعد لأسباب هامة، وإليكم أهم التفاصيل.

أمر وزاري يحمل بشرى سارة للطلاب

نشرت وزارة التعليم السعودية أمر رسمي من قبل الوزارة يوم الاثنين الموافق 6 من شهر مايو لعام 2024، وقد أكدت أن هذا الأمر الجديد سيبدأ في التنفيذ الرسمي خلال الشهر الحالي، ويتم تطبيقه على إحدى مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تعلن الوزارة عن كل الأخبار الحديثة واتخاذ أهم القرارات الضرورية بعد الدراسة الدقيقة من خلال الجهات المختصة، وذلك من أجل تنفيذ كل ما هو صالح للطلاب السعوديين ولجميع المنتسبين وذلك لتحقيق رؤية المملكة.

حيث صرحت الوزارة أن هذه الأنباء بشأن تقديم موعد الاختبارات النهائية وزيادة عدد أيام العطلة الصيفية بصورة رسمية، حيث أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات التحريرية يوم 6 يونيو لعام 2024، وهذا لم ينطق على منطقة مكة المكرمة حيث تبدأ الاختبارات يوم 26 مايو، أي بعد أيام قلائل، وذلك بسبب استقبال المملكة الوافدين من كافة أنحاء العالم بسبب موسم الحج.

تقديم الاختبارات النهائية 1445

تأتي تفاصيل الأمر الرسمي الذي تم إصداره اليوم على النحو التالي:

تبدأ الاختبارات العملية يوم 22 من شهر مايو لعام 2024.

تبدأ الاختبارات التحريرية يوم 26 من شهر مايو لعام 2024.

تنتهي الاختبارات وتبدأ العطلة الصيفية يوم 30 من شهر مايو لعام 2024.

من الجدير بالذكر أن جميع مناطق ومحافظات المملكة، سيتم تطبيق التقويم الدراسي السابق بدون أي تغييرات، حيث يتم الخضوع للاختبارات يوم 6 من شهر يونيو القادم، وتنتهي يوم 10 من شهر يونيو 2024، دون أي زيادة في عدد أيام العطلة الصيفية.

كم مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة السعودية؟

تصل مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية 5 سنوات.

هل يوجد مدارس اختلاط في السعودية؟

لا، حيث أن نظام التعليم بالمملكة العربية السعودية لا يسمح بالاختلاط بين الجنسين.

ما هي لغة التدريس في الجامعات السعودية؟