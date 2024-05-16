انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ضمك والفيحاء 2024 والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت من عشاق مباريات دوري روشن السعودي فمن المؤكد أنك تبحث الآن عن موعد مباراة ضمك والفيحاء حيث أنها واحدة من أهم المباريات بين اثنين من أقوى الفرق الرياضية بالجولة 32، حيث يحاول كل منهما تحقيق الفوز واحتلال الصدارة بجدول الترتيب، وهناك عدد من التدريبات المكثفة التي يخضع لها كلا الفريقين في الوقت الحالي استعدادا للمباراة، ومن هنا سنوضح لكم أبرز التفاصيل عبر هذا المقال تابعونا.

موعد مباراة ضمك والفيحاء

تأتي تلك المباراة بالجولة 32 لدوري روشن السعودي، حيث هناك حالة من الاستعداد القصوى من كلا الفرقتين وعدد من التدريبات المكثفة من أجل تحقيق الفوز، حيث يطمح الأول للفوز لتحسين الموقع الخاص به بجدول الترتيب مع الابتعاد عن نقطة الهبوط وعلى الصعيد الآخر يسعى الفيحاء أيضا لتحقيق الفوز للتاهل لكأس محمد بن سلمان.

هناك عدد من التوقعات من قبل مجموعة من أضخم المحللين الرياضيين تشير لأن كفة الترجيح ستكون في صالح فريق الفيحاء لأنه يأتي بالمركز التاسع في جدول الترتيب بفارق خمسة من النقاط عن نظيره الآخر ضمك والذي يأتي بالمركز العاشر.

وقد يخالف ضمك كافة توقعات المحللين والجماهير الرياضية ويفوز بهذه المباراة الرائعة حيث سيقوم اللاعب المصري طارق حامد بهذه المباراة بعد تعرضه للإصابة القوية في الفترة الماضية ويشير مدرب الفريق أن هذا اللاعب سيحدث فارقا واضحا بهذه المباراة.

أما عن موعد مباراة ضمك والفيحاء فستكون باليوم السابع عشر لشهر مايو موافقا الجمعة في تمام السادسة مساءا وفقا لتوقيت مكة المكرمة وتوقيت مصر وستقام باستاد مدينة المجمعة الرياضية.

قنوات ناقلة لمباراة ضمك والفيحاء

سيتم البث المباشر لمباراة ضمك في مواجهة نظيره الآخر الفيحاء على قناة SCC sport ويمكنك ضبط التردد كالآتي:

التردد: 12523

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

كم سعر التسجيل في نادي ضمك؟

يعادل السعر الخاص بالتسجيل نحو ٥٤٠٠٠ ر.س شهريا.

كم يتسع ملعب نادي ضمك؟

يستوعب النادي ما يعادل نحو خمسة آلاف شخص.

من يملك نادي ضمك؟