نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيئة القريات تكثف الجولات الرقابية بسوق الخضار المركزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلًا في مكتب الوزارة بمحافظة القريات الجولات الرقابية على سوق الخضار المركزي.

ونفذت الفرق الرقابية جولات ميدانية على محال بيع الخضار والفواكه واللحوم والمحال الأخرى التي تمارس نشاطها داخل السوق المركزي، وأسفرت الجولات عن رصد بعض المخالفات التي تم إرشاد وإنذار أصحابها مسبقًا بعد تحرير المحاضر اللازمة، وكذلك مصادرة وإتلاف كمية من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه مدير مكتب الوزارة بالقريات ناجح بن سالم الشراري قسم الأسواق والمسالخ بالمكتب بتكثيف الجولات الرقابية الميدانية لمتابعة توافر وسلامة المنتجات في الأسواق والمسالخ، مشددًا على مضاعفة الجهود لتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، واستمرار الجهود الرقابية والتوعوية في المحافظة ورفع مستويات الأداء، والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ وفقًا للخطط التنفيذية