القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (4) مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

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أحمد جودة - القاهرة -

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (4) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية الباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة