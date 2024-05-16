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هل تبحث عن وظيفة تُغير حياتك في المملكة ؟ IMI تُقدم لك طوق النجاة إلى عالم الثراء...قدم الآن ماذا تنتظر!

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رياض - احمد صلاح - تُعلن الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بمدينة رأس الخير، إحدى شركات (أرامكو السعودية) المشتركة، عن توفر أكثر من 155 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى.

وتشمل الوظائف المتاحة:

  • موظف أمن أول (ثانوية فأعلى)
  • أخصائي الدعم الإداري
  • مسؤول السلامة
  • محلل أمن المعلومات
  • محاسب أول
  • أخصائي إدارة المواد
  • مدير المشروع
  • مصمم أول - معماري
  • مهندس ميكانيكي
  • بحار أول
  • مراقب الوثائق
  • قائد الإطفاء
  • مدقق داخلي
  • وغيرها

الشروط المطلوبة:

  • حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
  • خبرة عملية في المجال المطلوب (ميزة إضافية).
  • إجادة اللغة العربية والإنجليزية.
  • المهارات الحاسوبية الأساسية.
  • القدرة على العمل بفعالية ضمن فريق.
  • القدرة على تحمل ضغوط العمل.

طريقة التقديم:

  • التقديم مُتاح الآن من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية للشركة على الرابط التالي: https://www.irvmat.com/about/careers/
     
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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