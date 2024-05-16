كم هي أسعار تذاكر قطار الحرمين ؟ وماهي وطريقة الحجز بين جدة والمدينة المنورة ؟ (تعرف عليها)

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رياض - احمد صلاح - قطار الحرمين الشريفين يعتبر وسيلة مواصلات سريعة وفعّالة تربط بين المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، وجدة، ويوفر خيارًا رائعًا للسفر السريع والمريح مع خدمات حجز إلكترونية سهلة.

كيفية حجز تذكرة قطار من جدة إلى المدينة المنورة

الدخول إلى الموقع الإلكتروني:

يمكنك البدء بزيارة الموقع الرسمي لقطار الحرمين الشريفين لبدء عملية الحجز.

اختيار الرحلة:

في الصفحة الرئيسية، اختر "السفر" ثم "حجز جديد" لتحديد خيارات الذهاب فقط أو الذهاب والعودة.

تحديد المحطات:

حدد محطة الانطلاق (جدة) والوصول (المدينة المنورة).

اختيار التاريخ:

استخدم التقويم لتحديد تاريخ الرحلة المناسب.

إدخال تفاصيل المسافرين:

أدخل عدد الأفراد واضغط على "بحث" لعرض الرحلات المتاحة.

اختيار الرحلة والمقاعد:

بعد تحديد الرحلة المناسبة، اختر الوقت واليوم وتابع الحجز بتحديد المقاعد.

التأكيد والدفع:

اتبع التعليمات لإتمام عملية الدفع وتأكيد الحجز.

أسعار تذاكر قطار الحرمين للدرجة الاقتصادية

مكة إلى المدينة المنورة:

سعر التذكرة 150 ريال سعودي.

مكة إلى جدة:

سعر التذكرة 40 ريال.

المدينة المنورة إلى جدة:

سعر التذكرة 125 ريال سعودي.

أسعار الدرجات الأخرى: