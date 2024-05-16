انت الأن تتابع خبر توقف غير متوقع: إلغاء الدروس لمدة 6 أيام بسبب التنبيهات من الارصاد الجوية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم السعودية، في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي شملت الإنذار الأحمر، تعليق الدراسة الحضورية في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية. القرار جاء استجابةً للتقلبات الجوية الشديدة التي شهدتها البلاد، موجهاً الإدارات التعليمية في كل منطقة بتقدير الوضع بما يضمن سلامة الطلاب. ومن الجدير بالذكر، جامعات مثل جامعة جدة وجامعة الملك عبدالعزيز إلى جانب عدة مؤسسات تعليمية أخرى قد امتثلت لهذا القرار، معلنة تعطيل الدراسة بدءًا من يوم الخميس 16 2024.

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