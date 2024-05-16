نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق موسم سباقات الطائف 2024 في الـ 4 من يوليو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات موسم سباقات الطائف 2024، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل، يوم الخميس الـ 4 من يوليو المقبل، على ميدان الملك خالد بالحوية، مع جملة من التحسينات في تقسيم السباقات ونوعيتها بما يجعلها تتناسب مع فئات الخيل المختلفة لجميع الدرجات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد، ويسهم في ارتفاع مستوى التنافسية، ما سينعكس إيجابًا على قوة سباقات الموسم الفروسي لموسمي الطائف والرياض.

ويشتمل موسم سباقات المصيف هذا العام على 39 أمسية سباقية تنتهي يوم السبت 28 سبتمبر، حيث انخفض عدد الأسابيع من 18 أسبوعًا إلى 13 أسبوعًا بينما ارتفع متوسط قيمة جوائز السباقات إلى 98،000 ريال سعودي، بما يعادل نحو 26،133 دولارًا.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس اللجان الفنية: "تم تطوير برنامج موسم سباقات الطائف بعد التشاور مع المدربين والملاك، وهدفنا من ذلك هو التقارب مع جميع شرائح الوسط الفروسي من ملاك ومدربين للتأكد من أن برنامج سباقات الطائف (المصيف) يواكب طموحنا وسعينا نحو تطوير السباقات عامًا بعد عام وفق إستراتيجياتنا وخططنا ونتطلع لأن يكون تنافسيًا قدر الإمكان ويوفر فرص متساوية للجميع؛ بهدف المشاركة بتناسب للخيل في المملكة العربية السعودية".

وأضاف سموه: "من ضمن تطويرنا السنوي للسباقات أدرجنا المزيد من أشواط الهانديكاب، بالإضافة إلى السباقات التحضيرية لجميع الكؤوس الكبرى، مما يوفر مسارًا واضحًا للخيل وفرصًا للارتقاء في الدرجات تواصلًا حتى موسم سباقات الرياض".

ويتضمن موسم الطائف هذا العام، 351 سباقًا، منها 273 لخيل الثروبيرد، و78 سباقًا للخيل العربية الأصيلة، كما يشهد برنامج السباقات زيادة في عدد أشواط الهانديكاب لتصبح 120 شوطًا، ارتفاعًا من 79 شوطًا في العام الماضي، و56 شوطًا للخيل المحلية والمستوردة، بزيادة من 35 شوطًا، و64 شوطًا للخيل المنتجة محليًا، ارتفاعًا من 44 شوطًا الموسم الماضي.

ويتصدر كأسا الملك فيصل (المصنف دوليا بدرجة ليستد)، والأمير عبد الله الفيصل (المصنف دوليًا بدرجة ليستد)، المشهد كأبرز سباقات المصيف، وكلاهما مخصصان للخيل العربية الأصيلة، في أمسية الجمعة 20 سبتمبر، بجائزة مالية قدرها مليون ريال لكل كأس منهما، فيما يقام ديربي الطائف في أمسية السبت 24 أغسطس، بجائزة مالية قدرها 400 ألف ريال.

وبدءًا من كأس الورد الطائفي في أمسية الجمعة 19 يوليو، ستشمل روزنامة سباقات المصيف 32 كأسًا من بينها كأس اليوم الوطني في أمسية السبت 21 سبتمبر، وتُختتم ببطولات ميدان الملك خالد في الحفل الأخير من الموسم.

وسيكون الدخول العام مجانيًا وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على أرضية الميدان، بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي ستشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل، بالإضافة إلى متاجر البيع المتعددة النشاطات وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية، كما سيتمكن الجمهور أيضًا من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط والفوز بجوائز رائعة وقيمة.

وسيتاح التسجيل إلكترونيًا للجميع للحصول على باقات التذاكر سواء المجانية أو المميزة التي تبدأ أسعارها من 35 ريالًا وتوفر جميع مزايا الدخول العام، إضافة إلى الدخول إلى جناح نبض النادي - الذي يوفر موقعًا قريبًا من السباق