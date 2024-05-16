نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب البيئة بالأحساء ينظم فعالية يوم حقلي بعنوان "زراعة الكينوا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّم مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء ممثلًا بمحطة مركز البذور والتقاوي والشتلات فعالية يوم حقلي بعنوان "الزراعة الحقلية الشتوية والصيفية وإنجازات مشروع التركيبة المحصولية وزراعة محصول الكينوا لعام 2024"، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، ومدير عام مكتب الوزراة بالأحساء المهندس محمد الرشيد، وعدد من مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة.

وتضمنت الفعالية معرضًا مصاحبًا، وورشة عمل بعنوان "منجزات المحاصيل الحقلية والبستانية وأنشطة تركيبة محصول الكينوا"، إضافة إلى جولة في الحقول الميدانية لأمهات الفاكهة وحقل الكينوا وبنك الأصول الوراثية