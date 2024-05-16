نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات مهرجان مانجو القنفذة تجذب الزوار بفقراتها وعروضها المتنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل فعاليات "مهرجان المانجو الثالث عشر بمحافظة القنفذة"، بإقامة العديد من الفعاليات التي استمتع الزوار بمشاهدتها، والمقامة بساحة الاحتفالات في المركز الحضاري بالكورنيش الغربي والممتدة لمدة خمسة أيام.

وتفاعل الزوار من العائلات والأطفال مع فقرات مسرح المهرجان المكشوف بعروضه الشيقة، من خلال المسابقات الثقافية، وركن الألوان، صاحبها ورش عمل بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في المجال الزراعي.

كما جذب معرض الأسر المنتجة الكثير من الزوار والذي لاقى استحسان وإعجاب الجمهور، الذين حرصوا على زيارته وأخذ فكرة عن محتوياته من المنتجات.

وحظي ركن الطفل بإقبال كبير من الأهالي، ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وخططها الرامية إلى الإسهام في أن يكون المهرجان نقطة جذب للأسرة وأطفالهم لزيارة المهرجان وتعريفهم بأقسامه وأركانه المتعددة، من فعاليات ترفيهية وتعليمية.

وتتنوع فقرات فعاليات المهرجان بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية من أهالي المنطقة وخارجها من المواطنين والمقيمين، وحيث لاقت استحسان الزوّار الذين حرصوا على متابعة التنوع في البرامج المقدمة بشكل يومي خلال أيام المهرجان