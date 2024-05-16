نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق رابع لقاءات "شبة شغف الجوف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، انطلقت رابع لقاءات "شبة شغف الجوف"، التي تهدف إلى زيادة الحراك الاقتصادي والريادي وللارتقاء، وتمكين رواد ورائدات الأعمال من خلال فضاءات الشبة بمنطقة الجوف.

وافتتح اللقاء بكلمة للمستشار الخاص لسمو أمير المنطقة المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني، الذي أكد حرص الإمارة على تهيئة البيئة الممكنة في جميع المجالات التنموية والاستفادة من تجارب النماذج الريادية، كما أشار إلى سيرة الضيف الملهمة في مجال الريادة في الإعلام.

ونوه ضيف اللقاء عبدالله المديفر، بمثل هذه اللقاءات النوعية التي تتسم بروح الشغف والمبادرة، مشيرًا إلى أن الجوف تتمتع بميزات نسبية وتزخر بالخيرات التي تم استثمارها لتصبح سلة غذاء للوطن، كما أنها تتميز بإنتاج الزيتون وزيته وغيره من المنتجات الزراعية، إضافة إلى ما تمتلكه من ثروات طبيعية.

وأشاد بالحراك الثقافي والاقتصادي الذي تشهده منطقة الجوف حاليًا، مثمنًا دعم واهتمام سمو أمير المنطقة الذي يعمل على تحفيز أبنائها على طرح الأفكار والمبادرات وتمكينها لتصبح واقعًا ملموسًا للنهوض بالمنطقة والوطن لتحقيق رؤية