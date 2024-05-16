نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض المنتجات الوطنية السعودية يختتم أعماله في دولة قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم النسخة الأولى لمعرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر، بمشاركة أكثر من 80 شركة سعودية في المجالات الصناعية، والغذائية، والصحية، والتجارية.

وأسهم المعرض الذي استمر على مدى ثلاثة أيام في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية، بما يتوافق مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة برفع الصادرات غير النفطية.

وعلى هامش أعمال المعرض نُظم العديد من الفعاليات والأنشطة لجذب الزوّار والتعرّف على جودة الصناعات الوطنية، واستحداث أفكار مميزة ومهمة في مجال الصناعات المتنوعة، كما عُقد خلال المعرض جلسة حوارية بعنوان "المرأة السعودية وتميزها في مجال الأعمال"، تحدث خلالها المشاركون عن دور الحكومات في دعم المرأة في مجال الأعمال، مستعرضين تجاربهم ونجاحاتهم في مجال الأعمال، مؤكدين أن رؤية السعودية 2030، لها دور كبير في تعزيز دور المرأة بالتنمية الاقتصادية.

وشهد المعرض الإعلان عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم برعاية مجلس الأعمال السعودي القطري أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ابتكار المستثمر السعودية ومجموعة كيت العقارية القطرية، بهدف التعاون فيما بينهما في مجال المراكز التجارية، كما جرى توقيع اتفاقية بينASMA TURKI HOME، وشركة النجاح، بهدف التعاون فيما بينهما والدخول في الأسواق القطرية، وكذلك جرى توقيع اتفاقية بين شركة BTOUCH EVENT وشركة EVENT VQ، لتبادل تنظيم الفعاليات والمعارض.

يذكر أن النسخة الأولى لمعرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر جاء برعاية صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وشهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وحضور بارز من قبل رجال الأعمال والمهتمين في قطر