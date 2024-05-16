نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل محافظ الأحساء يدشّن الهوية البصرية لجمعية تعليم القرآن وعلومه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نيابة عن الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، دشّن وكيل المحافظة معاذ بن إبراهيم الجعفري بمكتبه اليوم، الهوية البصرية لجمعية تعليم القرآن وعلومه بالأحساء، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد البريكان، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

ونوه الجعفري، باهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتعليم القرآن وعلومه ودعمهم وتشجيعهم لمثل هذه الجمعيات، مستمعًا لشرح عن الجمعية وبرامجها وأهدافها وتطلعاتها ورؤيتها المستقبلية لتخدم أبناء المجتمع بالمحافظة، مشيدًا بجهود الجمعية وعملها في نشر وتعليم القرآن الكريم.

من جانبه، قدم الدكتور البريكان، الشكر لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه ودعمه للجمعية، ووكيل المحافظة على حسن الاستقبال والاستماع وتشجيعه لهم