"جسفت" الخرج ينفذ ورشة تطبيقات التشكيل بالألوان المائية

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أحمد جودة - القاهرة - استضافت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع محافظة الخرج، مساء اليوم، ورشة تدريبية للتطبيقات العملية في التشكيل بالألوان المائية، لعدد من الفنانين وأعضاء الجمعية قدمها الفنان التشكيلي محمداني علي ستار.

وركزت الورشة على خاصية اللون المائي وطرق التشكيل وفلسفة الرسم والأبعاد والتكوين النهائي، وتم رسم العديد من اللوحات من البيئة المحلية للمحافظة من أجل تحقيق النتائج النهائية للورشة التدريبية.

وأوضحت عضو مجلس إدارة فرع الجمعية بمحافظة الخرج بيان الجرجير أن الجمعية وضعت ضمن أهدافها الإستراتيجية تقديم البرامج التي يحتاجها المجتمع والفنانين من أجل صقل مواهبهم وتنمية إبداعاتهم، مشيرة إلى أن الجمعية وضعت وبدأت في تنفيذ خطة تدعم المواهب للصغار من أجل توفير بيئة عملية آمنة تحقق لهم أهدافهم وتنمي مواهبهم وتركز على تفعيل دورهم خاصة في المناسبات الوطنية من أجل توجيه مواهبهم وربطها بالوطن والبيئة المحلية.

يذكر أن جسفت فرع محافظة الخرج بدأ العمل في فبراير 2023 م وقدم العديد من الدورات التدريبية والبرامج وورش العمل والمشاركة في الفعاليات بهدف تقديم الدعم للفنانين والرسامين ودعم المواهب الشابة وفتح المجال أمام الهواة لممارسة شغفهم تحت مظلة رسمية تقدم الدعم والمساندة والتدريب وتبني المواهب الوطنية