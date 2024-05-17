نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الجمهورية الموريتانية الإسلامية يزور المسجد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الموريتانية الإسلامية، المسجد النبوي اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي، وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بالمسجد النبوي الدكتور سلطان المطيري، ومساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد هزاع المطيري، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ.