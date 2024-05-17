تطبيق "صحتي" يقدم الخدمات الصحية لأكثر من 30 مليون مستفيد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف برنامج تحول القطاع الصحي أن تطبيق صحتي يقدم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 30 مليون مستفيد في أنحاء المملكة كافة، وذلك ضمن الجهود التي تسهم في تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 لتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، عبر تعزيز التحول الرقمي الصحي وتسخير التقنيات لخدمة صحة الإنسان في المملكة.

وأوضح برنامج تحول القطاع الصحي أن تطبيق "صحتي" يسهم في وصول 40 خدمة صحية للمستفيدين أينما كانوا، ومن بين هذه الخدمات خدمة حجز واستعراض المواعيد الصحية، والبحث عن الأدوية وتوفرها في الصيدليات القريبة من المستفيد واستعراض الوصفات الطبية والتنبيه بها، واستعراض الإجازات المرضية والتقارير الطبية، والاطلاع على سجل التطعيمات الصحية، ومتابعة المؤشرات الحيوية، وهو ما من شأنه اختصار المسافة وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، وتعزيز كفاءة عمليات القطاع الصحي وتحسين جودة مخرجاته.

يذكر أن برنامج تحول القطاع الصحي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويعمل على تحقيق 4 مستهدفات إستراتيجية من ضمنها تسهيل الوصول لخدمات الرعاية الصحية، عبر مجموعة من المبادرات والجهود التحولية، من بينها مبادرة الصحة الإلكترونية التي تعمل على تحقيق التحول الرقمي الصحي من خلال إنشاء منظومة معلومات آمنة وربط جميع أنظمة المعلومات الصحية، وتفعيل الحلول الرقمية في القطاع الصحي