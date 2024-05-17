نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المملكة المدرسي يشارك في البطولة الدولية لكرة القدم بداليان الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك منتخب المملكة المدرسي لكرة القدم في البطولة الدولية المدرسية لكرة القدم 2024، التي ستقام منافساتها في مدينة داليان الصينية خلال الفترة من 17 إلى 27 مايو الحالي.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، أن قائمة المنتخب تضم 18 لاعبًا يمثلون نخبة لاعبي مدارس التعليم من مختلف مناطق المملكة، حيث غادرت البعثة اليوم برئاسة ضيف الله الثقفي.

وأشار إلى أن هذه المشاركة الدولية لمنتخب المملكة المدرسي تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية المنبثقة من مستهدفات وزارة التعليم لتنمية وتطوير قدرات طلاب المدارس في مختلف الرياضات ومنها رياضة كرة القدم، وذلك بدعم واهتمام من معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية يوسف بن عبدالله البنيان