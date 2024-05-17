"التعاون الإسلامي" تختتم ندوة حول القضاء على انتقال السرطان في الدول الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت منظمة التعاون الإسلامي أمس، ندوة حول تعزيز برامج التوعية للقضاء على مرض السرطان بالدول الأفريقية، التي عقدت في أبوجا، بجمهورية نيجيريا الاتحادية.

وركزت الندوة التي استمرت يومين، على إيجاد أساليب مبتكرة للوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه وعلاجه في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأكد ممثل الأمين العام للمنظمة، الدكتور أحمد كاويسا سنغيندو، على حقيقة أن الأمانة العامة للمنظمة ستظل ملتزمة بتقديم كل المساعدة لمواصلة هذه المعركة ضد مرض السرطان حتى النهاية، مشددًا على ضرورة تحديد وتوثيق وحفظ جميع المعلومات المحلية المتاحة وأنواع النباتات التي تستخدم في العلاج التقليدي للسرطان في البلدان الأفريقية