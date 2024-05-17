انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من محبي كرة القدم ينتظرون بفارغ الصبر مباراة نادي النصر ضد نادي الهلال، حيث تعتبر من اقوى المواجهات التي يشهدها دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يكون نادي الهلال ضيفًا في ملعب الأول بارك لنادي النصر مساء يوم الجمعة الموافق 17 من مايو 2024، وعلى الرغم من أن نادي الهلال السعودي حصل على لقب الدوري إلا أنه يستعد بقوة بهدف الفوز على فريق نادي النصر من أجل تعزيز قوته على جميع أندية السعودية، كما يأمل نادي النصر بتأكيد وجوده في مركز الوصافة في جدول الدوري عن طريق هذه المباراة القوية.

موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي

يرغب الكثير من عشاق كرة القدم مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي، وخاصة مواجهة نادي النصر ضد نادي الهلال والتي ستقام يوم الجمعة الموافق 17 من مايو 2024 على ملعب الأول بارك وذلك من ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي.

حيث يتم إذاعة المباراة على جميع القنوات خلال الساعات المحددة الآتية:

في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة والبحرين وقطر والأردن والكويت والعراق.

تذاع المباراة في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس.

في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

سيتم نقل مباراة نادي النصر ضد نادي الهلال في الجولة 32 من دوري روشن السعودي، من خلال القنوات الآتية:

عبر قناة إس إس سي الرياضية.

قناة بي إن سبورت.

قناة بي إن سبورت MENA.

قناة AD سبورت.

كما يمكنك مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد VIP.

التشكيل المتوقع لنادي النصر أمام الهلال

من المتوقع أن يكون تشكيل فريق نادي النصر في مواجهة الهلال، كالآتي:

حراسة المرمى:

دافيد أوسبينا.

خط الدفاع:

عبد الإله العمري، أليكس تيليس، سلطان الغنام، إيمريك لابورت.

خط الوسط:

مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم:

كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى، ساديو ماني.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال أمام النصر

يتمثل التشكيل المتوقع لنادي الهلال ضد نادي النصر، كالآتي:

حراسة المرمى:

ياسين بونو.

خط الدفاع:

سعود عبد الحميد، علي البليهي، ياسر الشهراين، خاليدو كوليبالي.

خط الوسط:

روبين نيفيش، سافيتش.

خط الهجوم:

ألكسندر متروفيتش، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو، مالكوم.

كم عدد بطولات نادي النصر السعودي؟

استطاع نادي النصر السعودي الحصول على لقب البطولة 19 مرة، وذلك وفقًا لما أعلنته الفيفا.

كم مرة فاز الهلال على النصر؟

التقى نادي الهلال أمام نادي النصر في 175 مباراة، واستطاع نادي الهلال أن يحقق الفوز على نادي النصر في 69 مرة، بينما فاز نادي النصر على الهلال في 61 مرة.

من هو اقدم نادي السعودي؟