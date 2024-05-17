انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الاتفاق والأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير من محبي كرة القدم عن موعد مباراة الاتفاق والأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة، حيث ينتهي فريق نادي الاتفاق من تدريباته الأساسية لمواجهة فريق نادي الأخدود وذلك من ضمن مواجهات الجولة 32 في دوري روشن السعودي، ويترتب على هذا الفوز الحصول على ثلاث نقاط، وإليكم كافة التفاصيل حول موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، تابع معنا.

موعد مباراة الاتفاق والأخدود

يلتقي فريقي الاتفاق والأخدود في منافسة شرسة يوم الجمعة الموافق 17 من مايو لعام 2024، وذلك من ضمن مباريات الجولة 32 في دوري روشن السعودي للمحترفين.

حيث تقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والأخدود

سيتم نقل مباراة الاتفاق والأخدود من دوري روشن السعودي عبر مجموعة قنوات إس إس سي الرياضية، حيث تعتبر هي المسؤولة على النقل الحصري للمباراة، كما يمكنك مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد VIP.

من الجدير بالذكر أن فريق الاتفاق يملك رصيد 44 نقطة ويحتل المركز السادس، أما بالنسبة لفريق الأخدود فهو لديه رصيد 28 نقطة ويحتل المركز الـ 16، ولكن الفوز أمر أساسي بالنسبة للفريقين.

كم جوله في دوري روشن السعودي؟

دوري روشن السعودي للمحترفين يتكون من 34 جولة.

كم عدد الأندية السعودية؟

يصل عدد الأندية بالمملكة العربية السعودية إلى 153 ناديًا رياضيًا.

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