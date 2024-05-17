انت الأن تتابع خبر وزارة الحج والعمرة تُصدر بعض التعليمات الخاصة بموسم الحج 1445 “لا حج دون تأشيرة و 4 تأشيرات لا يسمح لها بالحج .. هنا التفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن 4 تأشيرات لا يسمح لها بالحج هذا العام وهذا في إطار التعليمات التي قامت بوضعها من أجل موسم الحج، الجدير بالذكر هو أن الوزارة كانت قد شددت على جميع الحجاج بضرورة الالتزام التام بكافة القوانين وعدم الخروج عن الضوابط المحددة للحد من فرض الغرامات والعقوبات التي قد تصل إلى الترحيل خارج البلاد وإفساد مناسك الحج، مؤكدة على أن أداء فريضة الحج بدون تصريح يعد إثم كبير ويجعل الحج باطلًا من الأساس.

4 تأشيرات لا يسمح لها بالحج هذا العام

قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن 4 تأشيرات لا يحق لهم أداء فريضة الحج هذا العام أو بشكل أدق في حالة عدم استخراج تأشيرة الحج من البداية ومنها كالتالي:

لا يسمح إلى حاملي تأشيرة الزيارة العائلية بأداء فريضة الحج.

كذلك تأشيرة السياحة لا يسمح لها سوى بأداء فريضة العمرة فقط.

تأشيرة الترانزيت أو المرور.

كذلك تأشيرة العمرة لا يسمح لها بالبقاء حتى موعد الحج.

تصريحات وزارة الحج والعمرة

قامت وزارة الحج والعمرة بإصدار مجموعة من القرارات الهامة بشأن ضوابط الحج والتي يجب اتباعها من قبل جميع ضيوف بيت الله الحرام، إلا أنه قد تمت الإشارة أيضا إلى ضرورة عدم إتباع رحلات الحج الغير حقيقية التي تسعى إلى جمع الأموال فقط دون تقديم أي خدمات إلى الأشخاص المتقدمين، مؤكدة على أنه جاري العمل على كشف تلك المؤسسات من أجل القضاء عليها، كما أشارت أيضا إلى ضرورة عدم الذهاب إلى الحج بدون تصريح والحصول على المعلومات الرسمية من خلال موقع الوزارة فقط.

كم تكلفة الحج من داخل المملكة 1445؟

يبدأ سعر الباقة الميسرة التي يتم تقديمها إلى حجاج الداخل من مبلغ 3.638 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

متى يبدا الحجز للحج 1445؟

يبدأ الحجز من أجل أداء فريضة الحج لعام 1445 بداية من يوم 1 مارس 2024 الموافق 20 شعبان.

متى ينتهي موسم الحج 2024؟