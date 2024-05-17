انت الأن تتابع خبر المملكة: القبض على مقيم سوري بعد قيامه بهذا العمل الدنيء في وضح النهار مع مواطنة...تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحدود الشمالية: ألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية القبض على مقيم سوري بتهمة ارتكاب أفعال مُخلة بالآداب العامة ونشر سلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الأمن العام السعودي، أنّه تمّ رصد سلوكيات للمقيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُعدّ مخالفة للقانون والنظام العام، حيث قام بتوثيقها ونشرها، ممّا استدعى اتّخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه.

وبعد التحقّق من صحة المعلومات، تمّ إيقاف المقيم واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.