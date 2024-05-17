انت الأن تتابع خبر موعد الاحتفال بيوم العلم في المدارس والجامعات بالمملكة 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر يوم العلم هو أحد الاحتفالات المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين بالمملكة، وذلك حتى يمكن ترسيخ مكانة العلم والتعلم في ذهن الطلاب والدارسين بالمملكة من أجل الوصول بالمملكة إلى مكانة علمية مرموقة تليق بها، حيث تحرص الحكومة السعودية على إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تعمل على ترسيخ هذه المفاهيم في ذهن المواطنين.

موعد الاحتفال بيوم العلم في المدارس والجامعات بالمملكة 1445

يمكن توضيح من قد أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية حول موعد الاحتفال بيوم العلم في المدارس والجامعات بالمملكة السعودية، وذلك من أجل ترسيخ مكانة العلم والتعلم في ذهن المواطنين بالمملكة:

أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودي موعد الاحتفال بيوم العلم في المدارس والجامعات بالمملكة سيوافق يوم 11 مارس من هذا العام.

على أن يحصل جميع الطلاب والعاملين بالقطاع العام والخاص بالمملكة على إجازة رسمية، حيث يندرج يوم العلم ضمن الإجازات الرسمية بالمملكة السعودية.

وتحرص المملكة السعودية من خلال الاحتفال بيوم العلم على تعزيز مكانة العلم في ذهن الطلاب مع التأكيد على ضرورة التعلم حتى تصل المملكة إلى المكانة العلمية المرموقة التي تستحقها.

فعاليات الاحتفال بيوم العلم بالمملكة السعودي

تحرص المملكة السعودية على إحياء يوم العلم بالعديد من الفعاليات المميزة للمواطنين في المملكة من أجل تعزيز مكانة العلم وترسيخ الشعور الوطني تجاه المملكة العربية السعودية:

إقامة العديد من الندوات والفعاليات الثقافية التي يتم فيها ترسيخ مكانة العلم وأهمية التعلم بالنسبة للطلاب والدارسين بالمملكة السعودية.

الحرص على تقديم العديد من العروض الترفيهية للأطفال لنشر البهجة في ذلك اليوم المميز.

إقامة بعض العروض العسكرية والثقافية لتعزيز الشعور الوطني تجاه المملكة السعودية.

إقامة مسابقات علمية مختلفة مع منح المتسابقين جوائز مالية مجزية.

القيام بعرض العديد من العروض المسرحية المتنوعة التي تحث على مكانة العلم والتعلم مع توصيل رسالة هادفة حول قيمة العلم والتعلم.

العمل على تنظيم المسيرات الثقافية والفنية المتنوعة من أجل ترسيخ مكانة العلم في ذهن المواطنين بالمملكة.

رفع علم المملكة السعودية في الأماكن المختلفة بجميع أنحاء المملكة.

تخصيص إذاعة مدرسية للحديث عن مكانة وأهمية العلم.

العطلات الرسمية بالمملكة السعودية

يمكن توضيح أهم العطلات الرسمية بالمملكة السعودية التي قد تم تحديدها من قبل الحكومة السعودية على أن تطبق على جميع القطاعات بالمملكة سواء القاطع الحكومي أو القطاع الخاص:

إجازة عيد الفطر: وهي التي ستوافق في يوم الأول من شهر شوال حيث تصل أيام العطلة في عيد الفطر إلى 12 للقطاع العام، بينما تتراوح فترة العطلة بالقطاع الخاص ما بين 3 إلى 7 أيام.

إجازة عيد الأضحى: تبدأ إجازة عيد الأضحى بالمملكة من تاريخ 10 ذي الحجة على أن تتراوح مدتها ما بين 10 إلى 12 يوم للقطاع العام، بينما تصل مدتها في القطاع الخاص من 3 إلى 7 أيام.

يوم العلم: وهو أحد الإجازات الرسمية بالمملكة، والذي يوافق يوم 11 مارس من كل عام، حيث تطبق الإجازة على القطاع العام الخاص بالمملكة.

إجازة اليوم الوطني: حيث توافق هذه الإجازة في يوم 23 سبتمبر من كل عام، على أن تصل مدة العطلة إلى يوم واحد فقط.

يوم التأسيس: تأتي عطلة يوم التأسيس في 22 فبراير لكل عام، على أن تتطبق هذه العطلة على القطاع الخاص والعام بالمملكة.

متى تنتهي الدراسة بالمملكة السعودي لعام 1445؟

تنتهي الدراسة في 12 يوليو لعام 2024م.

كم عدد أيام الدراسة في شهر رمضان بالمملكة؟

تصل عدد الأيام الدراسية في شهر رمضان إلى 16 يوم فقط.

متى تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالمملكة؟