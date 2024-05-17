انت الأن تتابع خبر عاجل.. هل صدر قرار بصرف مكرمة الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع في السعودية؟ الموارد البشري تحسم الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاجل.. هل صدر قرار بصرف مكرمة الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع في السعودية؟ الموارد البشري تحسم الجدل ، لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بصرف مكرمة الضمان الاجتماعي في السعودية هذا الأسبوع، ومع ذلك، فإن الجدل حول هذا الموضوع مستمر، حيث يبحث الكثيرون عن مستجداته وتأثيراته المحتملة على المواطنين، يتوقع الكثيرون من وزارة الموارد البشرية السعودية أن تحسم الجدل وتقدم التوضيحات اللازمة في الوقت المناسب لتهدئة الأوضاع وتوجيه السياسات المناسبة.

مكرمة الضمان الاجتماعي

لم يتم حتى الآن صدور أمر ملكي يؤكد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي مع رواتب شهر يناير، يُنوه الجهات المختصة بأنه سيتم صرف المعاش بالإضافة إلى زيادة تصل إلى 20% كما هو مخطط له سابقًا، يُشير البيان إلى أنه في حالة صدور أي قرارات جديدة تتعلق ببرنامج الضمان، سيتم إبلاغ الجمهور بجميع التفاصيل.

متى ينزل الضمان

وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يتم إيداع مبالغ الضمان في حسابات المستفيدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، قد يتأخر موعد الإيداع بحسب مواعيد عمل كل مصرف، ومع ذلك، يتم ضمان صرف المبالغ لجميع المستفيدين.

حاسبة الضمان الاجتماعي

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من هنا .

البحث عن خدمة حاسبة الضمان الاجتماعي.

الدخول إلى الحاسبة وملء البيانات المطلوبة، مثل الرقم الوطني وتاريخ الميلاد وأي معلومات إضافية المطلوبة.

بعد ذلك، ستظهر لك قيمة استحقاقك الشهري وفقًا للمعلومات التي قمت بتقديمها.

راتبي 3000 هل يستحق ضمان؟

نعم وفقًا لمعايير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يجب أن يكون الشخص المستفيد من المنحة الضمانية راتبه يصل إلى حوالي 3000 ريال سعودي أو أقل من ذلك، كما يجب أن يستوفي المستفيد لهذه المنحة الشروط والمعايير المحددة من قبل الحكومة والمملكة.

كيف ادخل على حسابي في الضمان المطور؟

يرسل رمز التحقق إلى رقم الهاتف الذي قد قمت بإدخاله عند تسجيل الدخول، بمجرد استلام الرمز، قم بإدخاله ومن ثم اضغط على زر توثيق تسجيل الدخول إلى المنصة، بعد ذلك، قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك، بمجرد تأكيد التسجيل، قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة على المنصة.

كم راتب الفرد الواحد في الضمان الاجتماعي الجديد؟

يبلغ الراتب الشهري المدفوع من برنامج الضمان الاجتماعي الجديد حوالي 1100 ريال سعودي للفرد الأساسي، بالإضافة إلى حوالي 550 ريال سعودي لكل فرد تابع بالأسرة.

متى يتم ايداع مكرمة الضمان؟

يتلقى المستفيدون مكرمة الضمان في حساباتهم الشخصية في بداية كل شهر ميلادي، وفقًا لإعلانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومع ذلك، قد يتم تأخير موعد صرف المكرمة بناءً على جداول الصرف الخاصة بالبنوك.

كم مبلغ الفرد في الضمان الاجتماعي المطور؟

مبلغ أساسيات العيش (وهو 1100 ريال سعودي للفرد الأساسي و 550 ريال سعودي لكل فرد تابع في الأسرة) يختلف بناءً على الحاجة الفعلية للأسرة.

من هم المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور؟

يتطلب الحصول على هذا الدعم مطابقة للشروط التالية: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية، ويجب أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة، علاوة على ذلك، يجب أن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري الحد الذي يمنعه من الحصول على الدعم، وأخيرًا، يتوجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتقديم الطلب.

كيف اعرف اذا كنت مؤهل في الضمان الاجتماعي؟

قم بزيارة موقع الضمان الاجتماعي الجديد هنا .

انتقل إلى تبويب الاستعلام.

قم بإدخال رقم السجل المدني ورقم الطلب المرتبط.

انقر على زر التحقق.

ستظهر بعد ذلك تفاصيل الأهلية وعرض المعلومات ذات الصلة.

إذا كانت النتيجة تؤكد الأهلية، يمكنك مواصلة معاملة الضمان الاجتماعي المطلوبة.

متى يتم صرف الضمان بعد قبول الطلب؟

بعد قبول طلب المواطن في الضمان الاجتماعي، يتم نزول المعاش على حساب المستفيد ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ القبول، ويكون ذلك بتاريخ الأول من الشهر الميلادي.

كم مبلغ الضمان الاجتماعي الجديد 1445؟