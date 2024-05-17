انت الأن تتابع خبر بمقابل مالي بسيط وزارة الداخلية السعودية تفاجئ هذه الفئات بمنحها الجنسية ابتداءً من هذا التاريخ..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تفاصيل النظام الجديد للتجنيس، الذي سيبدأ تطبيقه قريبًا، متيحة الفرصة لفئات محددة للحصول على الجنسية السعودية.
من خلال بيان رسمي
- نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، تم تحديد الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين، والتي تشمل الإقامة الشرعية بالمملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والتأهيل المهني الضروري الذي يلبي احتياجات البلاد.
وفقا للنظام الجديد
- يجب على المتقدمين جمع نقاط تقييم تقدر بحد أدنى 33 نقطة، موزعة على أساس الإقامة، المؤهلات التعليمية، والروابط الأسرية مع مواطنين سعوديين. تشمل هذه النقاط على سبيل المثال، 13 نقطة لحملة شهادة الدكتوراه في المجالات الطبية والهندسية، ونقاط أقل للمجالات والشهادات الأخرى.
- كما أوضحت الوزارة أن إجراءات تقديم الطلبات ستتم عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، حيث يمكن للمتقدمين حجز موعد وتقديم الأوراق اللازمة إلكترونيًا. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز جذب الكفاءات والمواهب التي من شأنها دعم تحقيق رؤية السعودية 2030، التي ترمي إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرات المحلية.
- التغيير في قوانين التجنيس في السعودية يعد عنصراً محورياً في استراتيجية البلاد لفتح أبوابها أمام الأفراد المؤهلين الذين يمكن أن يسهموا بشكل كبير في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، الطاقة، والأبحاث العلمية.