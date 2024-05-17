انت الأن تتابع خبر بمقابل مالي بسيط وزارة الداخلية السعودية تفاجئ هذه الفئات بمنحها الجنسية ابتداءً من هذا التاريخ..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تفاصيل النظام الجديد للتجنيس، الذي سيبدأ تطبيقه قريبًا، متيحة الفرصة لفئات محددة للحصول على الجنسية السعودية.

من خلال بيان رسمي

نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، تم تحديد الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين، والتي تشمل الإقامة الشرعية بالمملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والتأهيل المهني الضروري الذي يلبي احتياجات البلاد.

وفقا للنظام الجديد