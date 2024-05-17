انت الأن تتابع خبر أزمة مرتقبة تُهدد رواتب التقاعد لشهر يونيو ومؤسسة التأمينات السعودية تُصدر بياناً طارئاً! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية اليوم الأول من كل شهر ميلادي كموعد لصرف راتب التقاعد. ولكن، نظرًا لتزامن اليوم الأول من شهر يونيو 2024 مع عطلة أسبوعية وهي يوم السبت، أعلنت المؤسسة أنه سيتم تأخير صرف راتب شهر يونيو ليكون يوم الأحد 2 يونيو 2024.
تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- بتحديد اليوم الأول من كل شهر ميلادي لصرف راتب التقاعد، وإذا تزامن هذا اليوم مع عطلة أسبوعية أو رسمية، يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف وفقًا لما تعلنه المؤسسة. ومع اقتراب موعد صرف راتب شهر يونيو، أعلنت المؤسسة عن تأخير موعد الصرف لهذا الشهر إلى يوم الأحد 2 يونيو 2024 بسبب تزامن اليوم الأول من الشهر مع عطلة أسبوعية.