انت الأن تتابع خبر أزمة مرتقبة تُهدد رواتب التقاعد لشهر يونيو ومؤسسة التأمينات السعودية تُصدر بياناً طارئاً! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية اليوم الأول من كل شهر ميلادي كموعد لصرف راتب التقاعد. ولكن، نظرًا لتزامن اليوم الأول من شهر يونيو 2024 مع عطلة أسبوعية وهي يوم السبت، أعلنت المؤسسة أنه سيتم تأخير صرف راتب شهر يونيو ليكون يوم الأحد 2 يونيو 2024.

تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية