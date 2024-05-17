انت الأن تتابع خبر فرحة كبيرة تغمر المقيمين..و زارة الداخلية تعلن عن امتيازات جديدة وتعديلات مذهلة لمواليد السعودية.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعمل وزارة الداخلية السعودية على توفير مزايا عدة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، مساهمة في تحقيق أمن واستقرار المملكة، حيث تنشط إدارة الجوازات، التي تأسست منذ العام 1380 هـ،

في تنظيم أمور الإقامة والتنقل.