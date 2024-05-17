انت الأن تتابع خبر فرحة كبيرة تغمر المقيمين..و زارة الداخلية تعلن عن امتيازات جديدة وتعديلات مذهلة لمواليد السعودية.!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعمل وزارة الداخلية السعودية على توفير مزايا عدة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، مساهمة في تحقيق أمن واستقرار المملكة، حيث تنشط إدارة الجوازات، التي تأسست منذ العام 1380 هـ،
في تنظيم أمور الإقامة والتنقل.
- تُمنح من خلالها تراخيص الإقامة للوافدين بما يتماشى مع الضوابط النظامية للمملكة، فضلاً عن تنظيم دخول وخروج الوافدين بشكل منتظم.
- أُدخلت مؤخراً تعديلات جديدة على قوانين جوازات السفر، تم الإعلان عنها عبر منصة "الاستطلاع". تضمنت هذه التعديلات ضوابط خاصة بإصدار جوازات الأطفال من أمهات أجنبيات وعقوبات تشمل الغرامات ومنع السفر للمخالفين، بما في ذلك تفاصيل جديدة تتعلق بجواز السفر الذي يتألف الآن من 48 صفحة، مع غلاف يحمل لون وشعار المملكة العربية السعودية.
- تشتمل صفحات الجواز الجديد على معلومات شخصية للحامل تشمل رقم الجواز، صورة شخصية، وتواريخ الإصدار والانتهاء. تُظهر هذه التحديثات الاهتمام بتحسين خدمات الجوازات وتسهيل التنقل الدولي للمواطنين.
- علاوة على ذلك، أجرت وزارة الداخلية تعديلات على الإجراءات المتبعة لاستقبال طلبات الجنسية السعودية، محددة شروطًا تشمل حسن السير والسلوك، بلوغ سن الرشد، المهن التي تحتاج إليها المملكة، إجادة اللغة العربية، وأن يكون المتقدم قد وُلد وفق الشرائع القانونية.
- يذكر أن جواز السفر السعودي يحتل المرتبة 66 عالميًا، موفرًا إمكانيات السفر إلى 80 وجهة، منها 44 وجهة للدخول بدون تأشيرة و31 وجهة لحصول التأشيرة عند الوصول، و5 وجهات يمكن لحامليه الحصول على تصاريح سفر إلكترونية، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الحرية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها.