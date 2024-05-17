انت الأن تتابع خبر رسوم باهظة لا يمكن تحملها.. الداخلية السعودية رفعت رسوم تجديد الإقامة للعاملين من هذه الجنسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن رفع رسوم تجديد الإقامة للعاملين من هذه الجنسية، وخاصة بعد الإعلان عن إعفاء مجموعة من الفئات من دفع رسوم الإقامة داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا قامت الجوازات السعودية بالإعلان عن كافة التفاصيل التي تخص الإقامة بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بها ومن ثم أشارت إلى الفئات المعفاة من دفع الرسوم بناء على قرارات ملكية وردت بشأن مد يد العون إلى هؤلاء الأشخاص.

رفع رسوم تجديد الإقامة للعاملين من هذه الجنسية

أوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه لا أساس لما ورد من أخبار حول رفع رسوم الإقامة في السعودية لأي من العاملين بها من مختلف الجنسيات وأنه لا توجد أي قرارات رسمية بهذا الشأن، وبناء عليه قامت بالاشارة إلى الرسوم المقررة والتي تأتي كالتالي:

تبلغ رسوم تجديد إقامة الأشخاص العاملين في المؤسسات الخاصة في السعودية حوالي 650 ريال سعودي للفرد الواحد.

تأتي رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية حوالي 600 ريال سعودي.

تبدأ رسوم تجديد إقامة المرافقين من 400 ريال سعودي.

الفئات المعفاة من دفع رسوم الإقامة

هناك مجموعة من الفئات التي تم الإعلان عنها والتي لا يتم فرض رسوم الإقامة عليها داخل المملكة العربية السعودية ومنها كالتالي:

الطلاب الحاصلين على منح دراسية.

الأطفال الأقل من 18 عام.

مواطني مجلس التعاون الخليجي.

السيدة الأجنبية زوجة المواطن السعودي.

أبناء السيدة السعودية من أب غير سعودي.

شروط تجديد الإقامة في المملكة

هناك مجموعة من الشروط الهامة التي يجب توافرها من أجل تجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية ومنها كالتالي:

سداد جميع الرسوم المقررة.

ألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر.

ألا يكون قد تم تقديم بلاغ هروب في حق المقيم.

سداد جنبه المخالفات المرورية إذا كان هناك.

ضرورة التواجد داخل الأراضي السعودية أثناء تجديد الإقامة.

كم رسوم تجديد الاقامه الفرديه؟

بالنسبة إلى رسوم تجديد إقامة العامل في المؤسسات الخاصة فإنها تصل إلى 650 ريال سعودي، ورسوم استقدام العمالة المنزلية تصل إلى 600 ريال سعودي.

كيف اعرف اني سددت رسوم الاقامة؟

يمكنكم الاستعلام عن رسوم الإقامة من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية مقيم وإتباع بقية الخطوات أو من خلال الاتصال بوزارة الداخلية.

كيف ادفع رسوم تجديد الاقامة؟