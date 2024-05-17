انت الأن تتابع خبر احذر قد لا ينتبه لها السائق ... المرور السعودي يعلن عن تحذير صارم من غرامة كبيرة عند قيادة المركبات بهذه الحالة … والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المرور السعودي بشكل صارم عن غرامة كبيرة عند قيادة المركبات بهذه الحالة والتي تتضمن قيادة المركبة بدون وجود لوحة أو أن بها تلف من أي نوع، حيث يعمل المرور السعودي على حفظ الأمن والأمان على الطرق وبناء عليه يتم وضع العديد من القوانين والضوابط المشددة للحد من وقوع المشاكل التي تضر المواطنين قبل الدولة ذاتها، الجدير بالذكر هو أن المرور أكد على وصول الغرامة إلى 2000 ريال سعودي في بعض الأحيان وهذا للحد من تكرار هذا الخطأ مرة أخرى والذي قد يودي بحياة المواطنين والمقيميين أيضا.

غرامة كبيرة عند قيادة المركبات بهذه الحالة

أعلن المرور السعودي عن الحالات المحددة التي لا يسمح بقيادة المركبة في حال حدوثها، وإذا قام المواطن بمخالفة الأمر فإنه سوف يتم توقيع مبلغ 2000 ريال سعودي قيمة مخالفات القوانين، وليكن من بين هذه الحالات هو قيادة المركبة بدون وجود لوحة أو أن بها تلف سواء كان بسيط أو كبير، وتأتي قيمة الغرامة كبيرة إلى حد ما من أجل الحد من ارتكاب المخالفات المرورية والخوف من العقوبة.

مخالفات مرورية يجب أخذها في الاعتبار

أشار المرور السعودي إلى مجموعة من المخالفات المرورية التي سوف يتم توقيع الغرامات المالية عليها ومن بينها كالتالي:

القيادة في الطرق المحذور القيادة بها أو على الأرصفة واكتاف الطرق.

قيادة المركبات بدون لوحة أو أرقام غير واضحة بسبب وجود تلف بها حتى إذا كان بسيط.

عدم تشغيل الأنوار الكافية وخاصة أثناء القيادة ليلًا أو في الأوقات التي يجب تشغيل الأنوار بها.

الجدير بالذكر هو أن هذه المخالفات سوف يتم توقيع غرامة مالية عليها تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل إلى 2000 ريال سعودي.

في حالة عدم إلتزام شاحنات النقل الكبيرة بالقيادة على يمين الطريق فإنه يتم فرض غرامة مالية عليها تبدأ من 3000 ريال سعودي وتصل إلى 6000 ريال سعودي.

كم غرامه عدم حمل رخصه في السعوديه؟

أعلن المرور السعودي أن غرامة عدم حمل رخصة القيادة داخل الأراضي السعودية تبدأ من 150 ريال سعودي وتصل إلى 300 ريال سعودي.

متى تسقط رخصة القيادة السعودية؟

يتم إسقاط رخصة القيادة في السعودية في حالة حصول المخالفة للمرة رقم 4 على 18 نقطة في السنة الهجرية الواحدة.

هل تلغى المخالفات المرورية؟