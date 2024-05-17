انت الأن تتابع خبر التحقق من التعويضات في جدة من خلال الموقع للأمانة العامة لعام ١٤٤٥ وكمية التعويض المعلن عنها حديثًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اطلع على تفاصيل الحصول على تعويضات من أمانة مدينة جدة بالسعودية بخصوص المناطق غير المنظمة بإستخدام رقم الطلب 1445، إذ أوضحت الهيئة المسؤولة عن عقارات الدولة أن هناك آلية إلكترونية متاحة للتحقق من هذه التعويضات لهذا الغرض، سيشرح موقعنا فيما يلي كيفية الاستعلام عن هذه التعويضات وما هي الشروط اللازمة لاستلامها.

الاستعلام عن التعويضات برقم الطلب

يمكن الاستفسار حول مطالبات التعويض المتعلقة بإزالة المناطق الغير منظمة من خلال اتباع الإرشادات الآتية:

ادخل إلى البوابة الإلكترونية لأمانة مدينة جدة من خلال هذا الرابط .

تحديد الاستعلام عن تعويض نزع الملكية.

سجل الدخول لموقع الأمانة باستخدام بوابة النفاذ الوطني المشترك.

إدخال رقم الطلب، ثم الضغط على الاستعلام.

تقديم طلب تعويض إزالة الأحياء جدة

يستطيع الأشخاص المقيمون في جدة التقدم بطلب للحصول على تعويضات إثر عملية إزالة الأحياء من خلال اتباع الخطوات الموضحة أدناه:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لأمانة جدة من خلال الرابط .

قم تسجيل الدخول إلى البوابة.

قاموا بتحميل جميع الوثائق المطلوبة على البوابة الإلكترونية.

يقوم فريق من المتخصصين بفحص الوثائق المُرسلة لتقييم حجم الضرر.

سوف تحال المعاملة إلى الجهة المختصة بالعقارات، حيث سيتم من خلالها توزيع التعويضات المالية.

يمكن الاستفسار عن الطلب فيما بعد.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التعويضات

بينت الهيئة العامة المعنية بعقارات الدولة الأوراق الضرورية لرفع طلب لنيل تعويضات المناطق غير المنظمة وسوف نلقي الضوء على تلك الوثائق والوثائق المطلوبة من خلال البنود الآتية:

صورة من الصك أو الوثيقة.

معلومات المالك ونسخة من البطاقة الشخصية الوطنية على شكل ملف PDF.

نسخة من تفويض الوكيل القانوني ونسخة من الهوية الوطنية الخاصة به.

صورة فوتوغرافية للعقار.

نسخة من فاتورة الكهرباء أو الماء.

رقم الآيبان الخاص بالحساب المصرفي يتعلق بمسائل البنك.

صورة جوية للموقع أو أي صورة أخرى له.

رقم توثيق إخلاء المبنى.

أسباب إزالة الأحياء العشوائية في جدة

هناك عدة دوافع دفعت لبدء مشروع إزالة المناطق الغير منظمة في جدة، وتتلخص هذه الدوافع فيما يلي:

إبعاد الخطر عن المواطنين في مدينة جدة.

إعادة ترتيب المناطق السكنية وتطوير أنظمة مياه الصرف الصحي.

تحسين معايير الخدمات المقدمة المرافق والعقارات والمجتمعات المحلية.

الحد من الممارسات الخاطئة في البناء.

تعزيز مهام الإشراف التابعة للبلدية وتقوية ثقة السكان بهذا الدور.

تحويل المناطق الغير منظمة أحياء حضرية ومناطق جذب للسياح في مدينة جدة.

إقامة طرق جديدة لتقليل كثافة البيوت الشعبية.

شروط صرف تعويضات إزالة الأحياء

يتم إعطاء التعويضات المالية عند هدم الأماكن السكنية الغير مخططة بعد تدمير العقار أو البناية: كما يتم تحديد قيمة التعويض وفقًا لمعايير فنية تقدر بواسطة الخبراء، ومن ضمن هذه المعايير ضرورة أن يكون البناء متهالك إلى درجة أنه قد ينهار في أي لحظة.

متى يتم استلام التعويضات ؟

أعلنت الأمانة العامة أن تسلم التعويضات سيكون عقب تسليم العقار بصورة كاملة وما قبل الإخلاء.

كم قيمة التعويضات لإزالة الأحياء العشوائية ؟

تصل القيمة الكلية للمبالغ المالية الممنوحة كتعويضات للمستفيدين من سكان المناطق العشوائية إلى مليار ريال سعودي، غير أنه لم يتم كشف النقاب عن حجم التعويضات المخصصة لكل فرد على حدة، إذ تتباين هذه القيم بناءً على التقديرات الفنية المعمول بها.

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