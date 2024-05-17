أحمد جودة - القاهرة - شروط إصدار الهوية الوطنية للأطفال في السعودية 1445 وخطوات حجز الموعد

حددت هيئة الأحوال المدنية داخل المملكة العربية السعودية شروط وخطوات إصدار الهوية الوطنية للأطفال في السعودية 1445، حيث أن الهوية الوطنية للطفل تعد من أهم الأوراق التي تساهم في تحديد هوية كل طفل وبياناته الشخصية، وقد قامت الهيئة بتفعيل تلك الخدمة ضمن قائمة الخدمات الالكترونيه المجانية عبر المنصة ولكن يتطلب الأمر الالتزام بشروط محددة.

شروط إصدار الهوية الوطنية للأطفال في السعودية



هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الطفل لإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:



يجب أن يتراوح سن الطفل ما بين 10 أعوام إلى 15 عام حيث يكون الأمر اختياري بموافقة ولي الأمر، وفي حال تخطي سن الخامسة عشر عام يصبح الأمر الزامي.

ضرورة إقامة الطفل مع الأم أو الأب.

إرفاق مستند من المدرسة إذا كان الطفل مقيد بأحد الصفوف الدراسية.

إرفاق شهادة المؤهل في حال كان لديه مؤهل علمي.



خطوات إصدار الهوية الوطنية للأطفال إلكترونيًا



يمكنك بكل سهولة القيام بحجز موعد لإصدار البطاقة الوطنية للطفل إلكترونيًا في حال مطابقة الشروط السابقة ويتم الحجز من خلال الخطوات التالية:

التوجه مباشرةً إلى منصة أبشر من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.

قم بعد ذلك بالنقر على أيقونة “أبشر للأفراد” الموجودة بين ثلاثة من الاختيارات للمواطنين وهي أبشر أفراد وأبشر أعمال وأبشر حكومة.

تظهر أمامك قائمة تشتمل على مجموعة من الخدمات، هذا ويمكنك من خلالها النقر على خيار “الأحوال المدنية”.

أخيرًا يجب النقر على أيقونة حجز موعد لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية.

الالتزام بالحضور إلى مقر الأحوال المدنية في الموعد المحدد.