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أحمد جودة - القاهرة - دعم ريف ..لماذا يتم رفض الطلب في ريف وأسباب توقف الصرف؟

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتحديد لماذا يتم رفض الطلب في ريف وما ينبغي تجنبه للقبول في برنامج الدعم الريفي، وهو من أهم البرامج التي قدمتها الوزارة خلال الفترة الماضية لدعم القطاع الزراعي والمساهمة في تطويره وتعزيز الأنشطة الناتجة عنه كي تشارك الوزارة في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السعودية برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

لماذا يتم رفض الطلب في ريف



حددت الوزارة الأسباب التي يترتب عليها رفض قبول طلب استحقاق الدعم الريفي ومن بين هذه الأسباب:

حصول المتقدم على وظيفة في القطاع الخاص أو الحكومي.

إذا كان عمر المتقدم أقل من الواحد وعشرين عام.

عدم إصدار التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المعنية.

عدم مزاولة المهنة من خلال المتقدم.

عدم الالتزام بجميع الشروط الفنية والصحية والتأكيد على ذلك عن طريق الزيارة الميدانية.

حصول المستفيد على دخل شهري يزيد عن تسعة آلاف ريال سعودي.



متى يتوقف دعم ريف



وأكدت الوزارة أن هناك أحوال عديدة يترتب عليها توقف الدعم الريفي بعد الصرف وتتمثل هذه الحالات في التالي:

وفاة المستفيد أثناء الفترة التي يحصل فيها على الدعم المالي من ريف.

فقدان لأحد شروط الأهلية في ريف المنصوص عليها في البرنامج.

إذا أصبح المتقدم غير قادرًا على ممارسة المهنة بنفسه.

عند إثبات تقديم أي معلومة غير صحيحة وعدم الإفصاح عن كافة التفاصيل المطلوبة من خلال البرنامج وخصوصًا الدخل ومعلومات الحالة الوظيفية.

وقد أكدت الوزارة أنه عند التأكد من تقديم أي معلومة غير صحيحة أو وثيقة من الوثائق غير معتمدة أو لم يتم الإفصاح عن الدخل الشهري بالكامل، فإنها تقوم بمطالبة المواطن بقيمة الدعم التي حصل عليها خلال الفترة الأخيرة دون وجه حق، ويتم إيقاف الدعم أيضًا، والحرمان من التقديم مرة ثانية على الدعم لمدة عامين.

الاعتراض على الأهلية في ريف



وإذا تم رفض طلبك في ريف أو ظهرت الأهلية الشهرية وكنت غير مستحق فتستطيع أن تقدم طلب الاعتراض على الأهلية من خلال منصة ريف ويتم دراسة الأهلية أو الاعتراض في فترة 60 يوم عمل.