انت الأن تتابع خبر هل الزيارة العائلية مفتوحة الان في السعودية 2024؟ اداراة الجوازات تجيب و الأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت التساؤلات هل الزيارة العائلية مفتوحة في السعودية 2024م أم لا، ولذلك قامت الجوازات السعودية بالإفصاح عن المواعيد النهائية في قبول الزيارة العائلية وذلك موجهًا لجميع الوافدين من أقارب المقيمين على الأراضي السعودية، كما أفصحت الإدارة عن طريقة تغيير الزيارة إلى إقامة وبالأخص للصغار، تابع معنا.

تحديد إدارة الجوازات للموعد النهائي لدخول تلك الفئات

تعاونت مديرية الجوازات في الإجابة على استفسارات المواطنين والموعد النهائي لدخول الزائرين المصريين إلى أقاربهم المقيمين داخل السعودية، وكانت الإجابة على التساؤل أن الاشتراطات تفرض أن تكون صلاحية التأشيرة مفعلة مع وثيقة السفر للدخول.

تغيير تأشيرة الصغار إلى إقامة

كما أجابت إدارة الجوازات على تساؤل العديد عن طريقة تغيير تأشيرة الصغار إلى إقامة، وكان الرد إنه يمكن ذلك أذا كان الأب والأم يمتلكون بالطبع إقامة نظامية، فمن الممكن تغيير الزيارة إلى إقامة للصغار ممن دون الثامن عشر عامًا.

طريقة إصدار إقامة جديدة عقب فقدها

أعلنت مديرية الجوازات عن الخدمات الهامة المقدمة من منصة مقسم وذلك مقابل المنشآت المتعاونه فيها، فمن الممكن تقديم شكوى عن حالات فقد الإقامة للمقيمين المتعلقين لهم، وذلك بواسطة اختيار مقيم ثم وضع رقم الإقامة وتقديم جميع مستندات المقيمين.

ثم أفصحت إنه عقب تحديد مربع خدمات الجوازات، انقر على الإبلاغ عن فقدان الإقامة، ثم انتقل إلى فرع جوازات قريب منك لأخذ إصدار إقامة حديثة، وتختلف مدة صلاحيات الإقامة كالتالي:

التأشيرة الصادرة من غير صاحب عمل او التأشيرة السريعة تكون مدتها شهر فقط.

التأشيرة الصادرة من صاحب عمل محلي تكون مدتها ثلاث أشهر.

هل تم ايقاف الزيارة العائلية للسعودية 2024؟

لن تلغى توسيع تأشيرات الزيارة العائلية بصفة مستمرة.

هل زيارة الزوجة مفتوحة طوال العام؟

تظل الزيارة العائلية مفتوحة على مدار العام.

هل الزيارة العائلية مفتوحة الآن للسودانيين 2024؟