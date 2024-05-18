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رياض - احمد صلاح - ابتداء من اليوم .. قرار جديد من الداخلية السعودية بمنع تسمية الاطفال بهذه الأسماء تطلق وزارة الداخلية السعودية قراراً جديداً يمنع تسمية الأطفال ببعض الأسماء ابتداءً من اليوم،

مواكبةً للتحولات الاجتماعية والثقافية المستمرة.

حيث يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحفاظ على الهوية الثقافية والقيم الدينية كما يهدف القرار إلى تحديث قوائم الأسماء المقبولة وتنظيم عملية التسمية لضمان اختيار أسماء تنعكس قيم المجتمع وتتوافق مع التوجهات الدينية ويعكس هذا القرار التزام السعودية بتعزيز الهوية الوطنية والثقافية وتعزيز الانتماء للقيم والتقاليد السعودية.

قرار جديد من الداخلية السعودية بمنع تسمية الاطفال بهذه الأسماء

وفقًا لإعلان وزارة الداخلية السعودية يُمنع الآن تسمية الأطفال الحديثي الولادة باسماء الأندية الرياضية مثل نادي الهلال أو نادي النصر حيث أن هذا القرار يأتي بعد استفسار قام به أحد المواطنين عبر منصة اكس كما يُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود الوزارة لتنظيم عملية التسمية وضمان توجيه الاختيارات نحو أسماء تعبر عن الهوية الثقافية والقيم الدينية للمجتمع السعودي.

شخص موجه استفسارًا عبر حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في منصة إكس، سابقًا تويتر، حول إمكانية تسمية ابنه بأسماء الهلال أو النصر كما وردت الوكالة بأنه لا يمكن ذلك، مؤكدة استحالة تسمية الأطفال بهذه الأسماء حيث أن هذه الإجابة تأتي في إطار تنظيم عملية التسمية وضمان التوجه نحو أسماء تعبر عن القيم والتقاليد المجتمعية بالسعودية.

أسماء البنات الممنوعة بالمملكة العربية

تعمل وزارة الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية على ضمان تحديث وتنظيم عملية التسمية، وأعلنت عن وجود مجموعة من الأسماء المخصصة للبنات يُمنع استخدامها نظرًا لإساءتها إلى الدين الإسلامي والشرعية الإسلامية كما تحث الوزارة على حسن اختيار أسماء الأطفال والابتعاد عن الأسماء التي تتعارض مع القيم والشرائع الدينية فقد يأتي هذا الإعلان في إطار الالتزام بالأسماء النظامية وتجنب استخدام الألقاب:

من سيتاف

ملكتينا

نانسي

بنيامين

ايلين

كبريال

بسيل

بسملة

مملكة

ملكة

راما

حزن

حرب

تولين

زوزو

ليندا

الاس

تبارك

راما

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