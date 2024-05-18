نظام نور للتسجيل الإلكتروني.. الصف الأول الابتدائي 2024 – 1446

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أحمد جودة - القاهرة - إليكم رابط نظام نور للتسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024 – 1446، وهو الموضوع الذي يشغل بال العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية. فعندما يحين موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي، يسعى الجميع للاطلاع على الإرشادات والخطوات اللازمة لتسجيل أبنائهم بسلاسة ويسر.

يُعَدُّ نظام نور مصدرًا رئيسيًا لتوفير الخدمات التعليمية والإدارية في المملكة، وتتنوع خدماته بين التقديم للصف الأول الابتدائي والاستعلام عن النتائج والمزيد. فتسهل هذه الخدمات الحصول على المعلومات الضرورية وتسهم في تسريع العمليات الإدارية المتعلقة بالتعليم.

وفي ضوء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، يُعَدُّ فتح باب التسجيل للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور خطوة مهمة لأولياء الأمور. يتمثل الهدف في تسهيل عملية التسجيل للطلاب المستجدين وتوفير الإرشادات اللازمة لتقديم طلبات التسجيل بكل يسر وسهولة، مما يسهم في إنجاح بداية مشوار تعليم أبنائهم في المملكة.

خطوات تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي 1446

تتيح وزارة التعليم عدة خطوات سهلة لأولياء الأمور من خلال نظام نور لتسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي وبعد ذلك يتم توزيع الطلاب على المدارس المناسبة لهم، وهذه الخطوات كالتالي:



الدخول على رابط تسجيل أول ابتدائي نظام نور.

إدخال البيانات المطلوبة (الاسم وكلمة المرور).

إذا لم يكن لديك حساب نشط عليك اختيار “إنشاء حساب جديد” وإتباع تعليمات التسجيل.

سيتم ظهور كود التحقق، عليك إعادة إدخالها مرة أخري الخانة المخصصة لها.

اضغط على أيقونة “تسجيل طالب جديد”.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بـ ولي الأمر.

بعد ذلك استكمال باقي البيانات المطلوبة على الموقع الخاصة بالطالب.

اضغط على زر “حفظ”.

بعد ذلك عليك رفع المستندات والوثائق المطلوبة لتسجيل الطالب.

سيتلقى ولى الأمر رسالة عبر الهاتف المسجل على الموقع تحتوي على (رقم تقديم الطالب) يجب الاحتفاظ به لمتابعة الطلب.



خدمات نظام نور

نظام نور هو منصة إلكترونية تابعة إلى وزارة التعليم بالمملكة وتقدم العديد من الخدمات للمواطنين، ومن أهمها التقديم في الصف الأول الابتدائي كما أنها توفر أيضًا الخدمات التالية:

يوفر للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج الخاصة للصف الأول الابتدائي.

تتيح الاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة بجميع المراحل التعليمية بالمملكة.

كما توفر المنصة لتعليم عن بعد للطلاب، بالإضافة إلى متابعة أولياء الأمور سير العملية التعليمية الخاصة بالطلاب.



