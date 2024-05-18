انت الأن تتابع خبر بموافقة خادم الحرمين رسميًا إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب هذه الجنسيات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الجوازات السعودية رسميًا إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب هذه الجنسيات بعد صدور موافقة من خادم الحرمين الشريفين، المميز في الأمر هو أن الجنسية الفلسطينية من بينها وغيرها العديد من الجنسيات الأخرى، الجدير بالذكر هو أن المملكة أشارت أيضا إلى الغرامات التي يتم دفعها في حالة التأخر في سداد رسوم المرافقين، ولذلك يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على الجنسيات المعفاة من دفع القيمة.

إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب هذه الجنسيات

بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على إلغاء رسوم المرافقين فإنه قد تم الإعلان عن أسماء هذه الجنسيات ومنها كالتالي:

الجنسية الفلسطينية.

الأجانب الذين يحملون مستندات مصرية.

السكان في اتحاد ميانمار.

الأطفال أقل من 18 عام.

أبناء السيدات السعوديات.

جنسية تركستان.

الشركة التي لا يزيد عدد عامليها عن 4 أفراد.

جنسية البلوشي.

السيدة العزباء التي لم تصل إلى سن الزواج.

كل هذه الجنسيات معافاة تماماً من دفع رسوم المرافقين.

ما هي عقوبة عدم سداد رسوم المرافقين؟

بالنسبة إلى الأشخاص المقرر عليهم دفع رسوم المرافقين فإن التأخير لأول مرة عن السداد يعرضك لدفع غرامة مالية قيمتها 500 ريال سعودي، بينما التأخير مرة أخرى يجعل الغرامة تصل إلى 1000 ريال سعودي، وفي المرة الثالثة سوف يتم تغريمك 1000 ريال سعودي ومن ثم ترحيلك خارج البلاد.

ما معنى رسوم المرافقين؟

هو عبارة عن مبلغ مادي صغير تم تحديده من قبل المملكة ويتم دفعه على كل مرافق.

من يتحمل رسوم اقامة التابعين؟

يتحمل صاحب العمل كافة النفقات الخاصة برسوم استقدام العامل غير السعودي.

كم رسوم المرافقين 2024؟