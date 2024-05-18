انت الأن تتابع خبر رسميا وعاجل قرارات من وزارة التعليم السعودي اليوم وأنباء عن شمولها تعطيل الدراسة فى رمضان بالمدارس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رسميا وعاجل قرارات من وزارة التعليم السعودي اليوم وأنباء عن شمولها تعطيل الدراسة فى رمضان بالمدارس أعلنت وزارة التعليم السعودية بشكل رسمي اليوم عن إمكانية تعليق الدراسة في المدارس خلال شهر رمضان، مما أثار اهتماما واسعا بين الطلاب وأولياء الأمور.

حيث يأتي

هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة كما ينتظر الجميع بفارغ الصبر التفاصيل النهائية والتوجيهات المحددة بشأن هذا القرار، حيث يلتزمون بالتعليمات الصادرة بهدف الحفاظ على جودة التعليم وسلامة الطلاب خلال هذه الفترة الحساسة من المهم متابعة التطورات والإعلانات الرسمية لتوجيه الإجراءات المناسبة.

آخر الأخبار من وزارة التعليم السعودية

تم إصدار مجموعة من القرارات الهامة اليوم من قبل وزارة التعليم السعودية لتنظيم دخول وخروج مرتادي المدارس، سواء كانوا من أولياء الأمور أو الشركات المتعاقدة، حيث أن تلك القرارات تهدف إلى ضمان تنظيم فعال لعمليات الدخول والخروج من المدارس، وتعزيز الأمان والسلامة لجميع الأطراف المعنية، كما يجب على جميع المعنيين الالتزام بتطبيق هذه القرارات واتباع التوجيهات الصادرة بهدف تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للجميع:

يتعين على موظفي المدرسة التحقق من هوية الزائر وعلاقته بالمدرسة من خلال البطاقة الوطنية وبطاقة العمل إن وجدت.

يجب على الزوار الالتزام بالزي الوطني السعودي أثناء زيارتهم للمدرسة.

يتعين على موظفي المدرسة التأكد من خلو الزائر من أي شيء يمكن أن يلحق الضرر بالمدرسة أو بالطلاب.

تم الإعلان عن الزوار من دخول الفصول الدراسية كما أنه لابد أن يتم توجيههم إلى المكان المناسب والملائم للاجتماع بهم.

يتعين على موظفي المدرسة منع التصوير والتأكد من هوية الزائر الذي يرغب في الاستئذان للطالب.

يتعين على موظفي المدرسة التأكد من حضانة ولي الأمر قبل السماح للزائر بلقاء الطالب.

في حالة وجود زائر يشكل خطورة على المدرسة أو الطلاب، يتعين على الموظفين استدعاء الأمن على الفور.

يجب تدوين بيانات الزوار وسبب الزيارة في سجل الزوار لأغراض المتابعة والأمن.

يتعين على المدرسة تحديد مواعيد مسبقة لمقابلة الزوار وتحديد مكان مناسب لاستقبالهم بهدف تسهيل العملية وتنظيمها بشكل أفضل.

القرارات العاجلة لوزارة التعليم السعودية بشأن تعطيل الدراسة في شهر رمضان

قامت الوزارة بإصدار قرارا والتى يتمثل بأن يتم تعطيل الدراسة في جميع مدارس المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان.

كما أن ذلك سوف يشمل كافة المدارس في القرار، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين خلال شهر رمضان.

قد تتضمن هذه القرارات توجيهات إضافية وذلك فيما يتعلق بتقديم التعليم عن بعد خلال فترة التعطيل.

حالات تعليق الدراسة

توضح الحالات الخاصة بالظواهر الجوية التي تسمح للطالب بالانتقال إلى التعليم عن بعد وتوقف الدراسة الحضورية، وفقًا للدليل الإرشادي الصادر من وزارة التعليم، وهي كما يلي:

يتم تعليق الدراسة في حالة الأمطار الغزيرة بمعيار يتراوح بين 10 إلى 50 ملليمتر في الساعة.

الأتربة والعواصف الترابية برؤية تتراوح بين 1 كيلو متر فأقل.

فى حالة حدوث العوالق الترابية التي تقل فيها الرؤية عن 1 كلم.

فى وجود حالة من الضباب الكثيف والرياح الشديدة بسرعة تصل إلى 60 كيلو متر بالساعة.

فى حالة ارتفاع الأمواج لما يتجاوز ثلاث أمتار.

فى وجود الموجات الباردة التي تتضمن سبع درجات تحت الصفر.

فى وجود حالة من الموجات الحارة التي تتضمن 51 درجة فأكثر.

فى حالة حدوث العواصف الثلجية الشديدة بارتفاع أعلى من 5 سم بالساعة.

ما هي أنواع التعليم في المملكة التعليم العام فقط؟