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رياض - احمد صلاح - حساب المواطن يزف خبرا سارا بشأن الدعم المخصص لشهر مارس ، حيث بدأ برنامج "حساب المواطن" في إيداع الدعم المخصص لشهر مارس، بما في ذلك الدعم الإضافي، للمستفيدين الذين استكملوا طلباتهم في الدفعة 76، وأوضح البرنامج عبر منصة "إكس" أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.
حساب المواطن يزف خبرا سارا بشأن الدعم المخصص لشهر مارس
- قد بدأ برنامج "حساب المواطن" في إيداع الدعم المخصص لشهر مارس، بما في ذلك الدعم الإضافي، للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم في الدفعة 76، وأوضح البرنامج عبر منصة "إكس" أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.
- كما قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، بناءً على توصية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يعني استمرار تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية عام 2024، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.