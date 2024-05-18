انت الأن تتابع خبر فاجعة هزت ارجاء المملكة لامرأة سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطبارة.. ومافعله الطيار معها كانت صدمة كبيرة للجميع الركاب.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى العودة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة بعد الإقلاع مباشرة، وذلك نتيجة لنسيان إحدى الراكبات رضيعها في المطار
وقد أثارت هذه الحادثة الغريبة الكثير من الدهشة والتعاطف.
- ووفقًا لمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر الحوار بين قائد الطائرة وبرج المراقبة، حيث طالب القائد بإذن للعودة إلى المطار لاستعادة الرضيع الذي تركته أمه وراءها. ويبين الفيديو تجاوب برج المراقبة مع هذا الطلب غير المعتاد بشكل سريع، مظهرين بذلك درجة كبيرة من الاهتمام والحرص على سلامة الرضيع.
- يُذكر أن الحوادث المشابهة نادرة ولكنها تُسلط الضوء على أهمية توفر الانتباه والرعاية الكافية للأطفال خاصة في الأماكن العامة كالمطارات.
- ويأمل الجميع أن تكون هذه الحادثة درساً لجميع المسافرين للتأكد من سلامة وأمان مرافقيهم الصغار.