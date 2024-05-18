انت الأن تتابع خبر فاجعة هزت ارجاء المملكة لامرأة سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطبارة.. ومافعله الطيار معها كانت صدمة كبيرة للجميع الركاب.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى العودة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة بعد الإقلاع مباشرة، وذلك نتيجة لنسيان إحدى الراكبات رضيعها في المطار

وقد أثارت هذه الحادثة الغريبة الكثير من الدهشة والتعاطف.