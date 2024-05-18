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الاتحاد السعودي لكرة القدم يفجر أول مفاجأة بالستية ويكشف أول مفاجأة من مفاجآت كأس العالم ..ويؤكد نسخة قطر لا شيء بالنسبة لتجهيزاتنا..تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن المملكة العربية السعودية قادرة على استضافة نسخة استثنائية من كأس العالم 2034 تُبهر العالم.

وقال المسحل:

  • "اليوم المملكة قادرة على تنظيم أكبر الأحداث، واستضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034 تعني بأننا سنكون أول دولة تستضيف البطولة بشكل منفرد بمشاركة 48 دولة".

وأضاف:

  • "إرادة السعوديين ستجعل يوم 11 ديسمبر يوم تاريخي لنا كسعوديين بإعلان الجمعية العمومية الفيفا منح المملكة حق استضافة كأس العالم ٢٠٣٤".

وتابع المسحل:

  • "نعدّ الجميع بتنظيم بطولة استثنائية تليق بمكانة المملكة وتُبهر العالم بقدراتنا وإمكانياتنا.
  • وأشار إلى أن المملكة تمتلك البنية التحتية والخبرات اللازمة لتنظيم بطولة استثنائية، وأن الحكومة تُقدم دعمًا كبيرًا لملف الاستضافة.
  • وختتم المسحل بالتأكيد على أن السعودية ستبذل كل ما في وسعها لجعل كأس العالم 2034 حدثًا استثنائيًا يُسعد جميع محبي كرة القدم في العالم.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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