انت الأن تتابع خبر الاتحاد السعودي لكرة القدم يفجر أول مفاجأة بالستية ويكشف أول مفاجأة من مفاجآت كأس العالم ..ويؤكد نسخة قطر لا شيء بالنسبة لتجهيزاتنا..تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن المملكة العربية السعودية قادرة على استضافة نسخة استثنائية من كأس العالم 2034 تُبهر العالم.

وقال المسحل:

"اليوم المملكة قادرة على تنظيم أكبر الأحداث، واستضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034 تعني بأننا سنكون أول دولة تستضيف البطولة بشكل منفرد بمشاركة 48 دولة".

وأضاف:

"إرادة السعوديين ستجعل يوم 11 ديسمبر يوم تاريخي لنا كسعوديين بإعلان الجمعية العمومية الفيفا منح المملكة حق استضافة كأس العالم ٢٠٣٤".

وتابع المسحل: