انت الأن تتابع خبر الاتحاد السعودي لكرة القدم يفجر أول مفاجأة بالستية ويكشف أول مفاجأة من مفاجآت كأس العالم ..ويؤكد نسخة قطر لا شيء بالنسبة لتجهيزاتنا..تفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن المملكة العربية السعودية قادرة على استضافة نسخة استثنائية من كأس العالم 2034 تُبهر العالم.
وقال المسحل:
- "اليوم المملكة قادرة على تنظيم أكبر الأحداث، واستضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034 تعني بأننا سنكون أول دولة تستضيف البطولة بشكل منفرد بمشاركة 48 دولة".
وأضاف:
- "إرادة السعوديين ستجعل يوم 11 ديسمبر يوم تاريخي لنا كسعوديين بإعلان الجمعية العمومية الفيفا منح المملكة حق استضافة كأس العالم ٢٠٣٤".
وتابع المسحل:
- "نعدّ الجميع بتنظيم بطولة استثنائية تليق بمكانة المملكة وتُبهر العالم بقدراتنا وإمكانياتنا.
- وأشار إلى أن المملكة تمتلك البنية التحتية والخبرات اللازمة لتنظيم بطولة استثنائية، وأن الحكومة تُقدم دعمًا كبيرًا لملف الاستضافة.
- وختتم المسحل بالتأكيد على أن السعودية ستبذل كل ما في وسعها لجعل كأس العالم 2034 حدثًا استثنائيًا يُسعد جميع محبي كرة القدم في العالم.